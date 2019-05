Messi-magi senket Liverpool – scoret sitt 600. mål på drømmefrispark

(Barcelona – Liverpool 3–0) Liverpool kjempet heroisk i Champions League-semifinalen, men Luis Suárez (32) og Lionel Messi (31) scoret målene da Barcelona. På dagen 14 år etter at han scoret sitt første mål for Barca satte Messi inn nummer 600 på magisk vis.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er ikke over. Anfield er en fantastisk bane der det har skjedd store ting før, advarer Messi i et intervju vist på Viasport etter seieren.

Men 31-åringen gjorde sitt til at Barcelona har fått et herlig utgangspunkt.

Det ble rett og slett en vanvittig fotballkamp på Camp Nou, og Liverpool så lenge ut til å få med seg et godt resultat til returkampen på Anfield førstkommende tirsdag.

Jürgen Klopps menn gikk respektløst til verks, og presset Barcelona høyt fra start.

VG Live: Referat fra kampen

ÅPNET FESTEN: Luis Suárez feirer 1–0-scoringen. Foto: SERGIO PEREZ / X00213

Tidligere Liverpool-spiller Suarez ga vertene ledelsen etter 26 minutter. Han snek seg mellom Liverpool-stopperne Joel Matip og Virgil van Dijk, og styrte på herlig vis innlegget fra Jordi Alba forbi Alisson i Liverpool-målet.

Liverpool hadde også sine sjanser i første omgang, men særlig etter pausen dominerte de mye av banespillet. James Milner misbrukte en kjempesjanse og Mohamed Salah testet Marc-Andre ter Stegen med en avslutning fra kanten av 16-meteren. Tyskeren gjorde en herlig redning med høyrehansken helt borte ved stolpen.

Men så var det Messi da. Selvfølgelig måtte han markere seg med scoringer. Den første kom etter 76 minutter. Argentineren spilte til Sergi Roberto, som serverte den videre til Suarez.

Sistnevnte avsluttet med låret i tverrliggeren, mens en passiv van Dijk ble stående og se på at Messi satte inn returen fra kloss hold.

FRISPARKPERLE: Lionel Messi bøyer ballen forbi Liverpool-muren og i krysset. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Syv minutter senere fikk Barcelona frispark på 25 meter. Messi skrudde ballen på herlig vis opp i krysset til høyre for en sjanseløs Alisson. 31-åringens scoring nummer 600 i alle turneringer for Barcelona. Statistikken blir ikke mindre syk med tanke på at den lille magikeren har gjort det på 684 kamper.

Det er på dagen 14 år siden Messi scoret sitt alle første mål for Barcelona, da han som 17-åring nettet mot Albacete.

DEN FØRSTE: Lionel Messi jubler etter scoringen mot Albacete 1. mai 2005. Foto: BERNAT AMANGUE / AP

Bare minuttet etterpå kunne Liverpool fått en svært viktig redusering, men Sadio Manes avslutning ble blokkert på streken, og returen fra fem meter ble banket i stolpen av Mohamed Salah.

les også Fotballens vakre bølle: Unnskyld, Ajax!

På overtid misbrukte Barcelona-innbytter Ousmane Dembélé en enorm sjanse da han «loffet» ballen rett i fanget til Alisson fra kloss hold.

Uansett skal det enormt mye til for at dette blir spennende i returkampen. Da må Liverpool overgå den magiske kvelden da de snudde Champions League -finalen mot Milan i 2005.

Husk at du kan følge @vgsporten på Instagram for flere poster som dette:

Publisert: 01.05.19 kl. 22:58 Oppdatert: 01.05.19 kl. 23:14