Kjetil Knutsen, Erling Moe og Bjarne Berntsen er de heteste kandidatene til å bli «Årets trener». Foto: NTB Scanpix og VG.

Kommentar

Rotterace om trenerheder

Én ting er bankers i det som kan bli en uvanlig åpen kamp om tittelen som årets eliteserietrener: Landets tre største byer er til de grader sjanseløse.

Nå nettopp







På mange måter er det noe paradoksalt over trenerkåringen denne sesongen. I det som har vært en ganske grå variant av Eliteserien, er det forholdsvis mange trenere som har fått såpass mye ut av forutsetningene at de kan være priskandidater.

Kanskje sier det mest om nettopp forutsetningene, men like fullt blir det interessant å se hvordan et temmelig åpent felt vil bli vurdert.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Hør bare her:

ERLING MOE ble kastet inn i jobben som hovedtrener i Molde, da Ole Gunnar Solskjær kapret drømmejobben i Manchester United. Etter en periode som “caretaker”, ble han skikkelig ansatt i april. Det valget er det neppe noen som har angret på i MFK-land.

les også Molde tok et langt steg mot seriegull: – Vi er ganske klare favoritter

Mens Rosenborg hadde tatt fem av de seks siste titlene før årets sesong, har Moe på første forsøk bragt Molde på stø kurs mot det første seriegullet siden 2014. Dessuten har han evnet noe vi ikke er altfor bortskjemte med fra Molde-hold, han har en replikk og en evne til å by på seg selv i det offentlige rom, som gir et meget solid inntrykk.

Noe av det som alltid er vrient i kåringen av «Årets trener», er vektingen av resultatene i seg selv, sett opp mot forholdet mellom poeng og forventninger.

Legger man sistnevnte til grunn, må vi cirka 920 kilometer nordover for å finne den heteste kandidaten.

På forhånd var Bodø/Glimt av flere, VG inkludert, tippet på nedrykksplass i årets liga.

Det tipset har bergenseren KJETIL KNUTSEN gjort ettertrykkelig til skamme. Og ikke bare ligger nordlendingene godt an til et oppsiktsvekkende sølv, de gjør det ved å ha skapt et kollektiv med en mønster, en fart og en samhandling som i de beste stundene har fremstått direkte kunstnerisk. Stort mer «value for money» enn det Knutsen har levert, er det vrient å se for seg, og utviklingen av unge spillere har vært formidabel.

les også Evjen gir fotballpappaen all ære for utviklingen

I Oljebyen vil fansen neppe se til hverken Bodø eller Molde for å finne mannen bak årets trenerprestasjon. Reisen Viking har hatt under BJARNE BERNTSEN er da også bemerkelsesverdig. Etter at Ian Burchnall hadde forlatt Stavanger, ble veteranen på 62 år mannen til å gjenreise klubbens ære. Først tok han Viking opp i divisjonen de hører hjemme igjen.

les også Thorstvedt vil realisere skrekkscenario for RBK

Så har han levert en 2019-sesong det lukter svidd av, som også innebærer en klok og strategisk disponering av spillertroppen han har. 16 dager før høytiden håper han å gi siddisene en gigantisk førjulspresang - i cupfinalen mot Haugesund. I ligaen ligger Viking på femte, men de har igjen tabellnabo Rosenborg på hjemmebane, og avstanden til bronsen er ikke avskrekkende. Her vil de neste ukene fastlå det endelige sesongettermælet, men med full klaff er Berntsen med i kampen om Årets trener.

I praksis er vinneren av kåringen å finne blant disse tre, selv om Aafk-trener LARS BOHINEN hadde bydd på motstand om divisjonen under også var med i soga.

les også Suksess i serien gir NM-satsing for Bohinen

Også andre navn har klart seg godt på benken sammenholdt med hva man ventet i 2019.

DAG-EILEV FAGERMO kan ta medalje med Odd, og i kombinasjon med semifinale i cupen er sesongen absolutt godkjent.

JANNE JÖNSSON returnerte til Stabæk for sent til å bli seriøst vurdert, men måten han har tettet igjen defensivt, og i praksis sikret det unge mannskapet ny kontrakt, er godt nytt for den fattige klubben fra den rike kommunen. I Kristiansund fortsetter CHRISTIAN MICHELSEN arbeidet med å stabilisere KBK som en solid eliteserieklubb, mens JOSTEIN GRINDHAUG sørget for ro og trygghet i vannet som ble opprørt da Eirik Horneland forlot Haugesund.

Det alle disse navnene har til felles, er at ingen av dem leder en klubb fra de mest folkerike områdene av landet.

Eirik Horneland, Lars Arne Nilsen og Ronny Deila har nemlig styrt Rosenborg, Brann og Vålerenga til en real storbyduell om å være sesongens største skuffelse. Og akkurat det fenomenet er i sum bekymringsfullt for norsk fotball.

Men det var trenerheder dette skulle handle om.

Og slik verden ser ut tre runder før slutt, blir det nok et glimt av gull, i betydningen personlig heder, til mannen som får en sølvmedalje om halsen når sesongen er over.

Publisert: 05.11.19 kl. 14:17







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 27 14 7 6 42 – 34 8 49 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om