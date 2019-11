TREFFES IKKE FØR I MARS: Martin Sjögren på treningsfeltet med landslagskvinnene før møtet med Nord-Irland i Stavanger. Neste gang de ses er først i mars. Foto: Jostein Magnussen

Beklager at kvinnelandslaget må kutte samlinger

Kvinnelandslaget i fotball må kutte i antall samlingsdøgn. Det liker ikke landslagssjef Martin Sjögren (42).

Nå nettopp







Den 10 dager lange samlingen på La Manga i januar er historie. Klubbene har presset på og FIFA har etterkommet ønsket. Dermed går det hele fire måneder til kvinnelandslaget samles igjen.

– For vår del er det et tap å ikke få dra til La Manga. Vi sier jo at vi trenger mer tid med spillerne, så går vi glipp av 10 dager. Det beklager vi. Vi går fra 70 til 60 samlingsdøgn i året, og det er negativt for vår del, sier Martin Sjögren til VG.

På samlingen på La Manga har landslaget spilt to landskamper, fått testet ut nye spillere og hatt en god anledning til å prøve litt nytt i alle spillets faser.

– Dette er den lengste perioden vi har hatt uten noen samling og aktivitet med spillerne. Vi får bare tilpasse oss. Neste anledning blir i Algarve (Portugal) i mars, sier Sjögren etter at Norge avsluttet landslagsåret med å slå Nord-Irland 6–0 i Stavanger på fredag.

– Jeg synes personlig at det er kjipt, men samtidig er det greit at man får noen færre reisedøgn i løpet av et år slik at belastningen totalt sett blir mindre, sier Caroline Graham Hansen om endringen.

Til sesongens første samling i Portugal i mars har arrangørene tatt grep og endret turneringsformatet i Algarve Cup.

– For å gjøre turneringen bedre går man nå rett på kvartfinaler. Alle åtte lagene spiller på samme dato og så går man videre til et A- eller B-sluttspill. Deretter blir det semifinale, finale og plasseringskamper. Det blir tre kamper på oss og det er den muligheten vi har til å fordype oss og prøve ut litt nytt, sier svensken.

Snakker med gode motstandere

Etter Algarve Cup skal Norge ut i EM-kvalifiseringskamp borte mot Wales 14. april. To dager senere håper Martin Sjögren å få til en privatkamp mot god motstand.

– Vi har kommet langt i diskusjonene med en motstander her, og så prøver vi å få en kamp til i forbindelse med hjemmekampen mot Færøyene i starten av juni.

– Er det gode motstandere som ikke vil møte Norge?

– Nei, det er snarere tvert om, og det tror jeg skyldes at vi gjorde et ganske godt VM i sommer. Dialogen med de nasjonene vi prøver å lande er god. Vi er mer interessant som motstander nå enn etter EM i Nederland, fastslår Martin Sjögren.

Norges vei til EM Norge leder sin gruppe i EM-kvaliken når fire kamper gjenstår: 14. april 2020: Wales-Norge

5. juni 2020: Norge-Færøyene

18. september 2020: Norge-Hviterussland

22. september 2020: Norge-Wales

Publisert: 11.11.19 kl. 14:25







Mer om