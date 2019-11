UNØDVENDIG: Slik opplevde Alexander Sørloth behandlingen fra Malta-spiller Steve Borg. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Her er Sørloth forbannet: – Jeg sa han var en idiot

ATTARD (VG) Da Alexander Sørloth (23) ble sparket ned av Malta-stopper Steve Borg (31), ga Norges matchvinner klar beskjed.

– Han ene midtstopperen går jo ut for å sparke meg. Jeg tror han ble litt sint for at han ikke klarte å komme seg foran i noen situasjoner. Det er jo helt unødvendig i en kamp som ikke betyr noe, forteller Sørloth til VG etter 2–1-seieren over Malta.

– Hva sa du til ham underveis i matchen?

– Jeg sa at han var en idiot, at det var helt unødvendig. Han går jo ut for å sparke meg. Det er helt unødvendig. Etterpå kom han og unnskyldte seg. Da var det «no hard feelings».

Vil starte mot Serbia

Hendelsen oppsto tidlig i andre omgang. I løpet av ett minutt havnet Sørloth og Borg i klinsj ved to anledninger. Den siste gangen sparket Malta-stopperen Sørloth ned og fikk gult kort av dommer Aliyar Aghayev fra Aserbajdsjan.

Etter å ha gitt klart uttrykk for hva han mente om oppførselen, fulgte Sørloth opp med sin fjerde scoring på de tre siste kampene for Norge like etterpå.

Da kampen var over, fikk han først en beklagelse av Borg. Deretter svarte Sørloth på spørsmål om den kommende EM-playoffen, hvor Serbia kommer til Ullevaal i slutten av mars.

– Vi vet ikke altfor mye om Serbia. Vi vet at det er et godt lag med mange gode enkeltspillere, som vi skal ta på alvor. Vi får se, men vi skal selvfølgelig gå for det, sier Sørloth, som ønsker å starte matchen – i sterk konkurranse med målmaskinen Erling Braut Haaland (19).

– Det er jeg veldig sugen på, sier trønderen, som har hamret inn åtte scoringer og bidratt med tre målgivende pasninger for tyrkiske Trabzonspor så langt denne sesongen.

GA BESKJED: Malta-målscorer Paul Fenech involverte seg også i en diskusjon med Sørloth. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Berges dom

En som garantert starter mot Serbia hvis han er skadefri, er Sander Berge. 21-åringen var igjen Norges beste spiller - men han var ikke fornøyd med gjennomføringen mot Malta.

– Vi leverer ikke en god nok match. Det er for små marginer mellom oss og Malta. Vi slipper til litt for mange farligheter. Vi må score flere og ikke minst holde nullen mot motstand som dette, sier Berge til VG, før han blir mer positiv.

– Jeg vet jo masse om potensialet i denne gruppen. Vi skal ta med oss de seks poengene (som er tatt mot Færøyene og Malta), bygge videre på det og være på vårt beste når vi møter Serbia i mars, sier Genk-profilen.

Publisert: 19.11.19 kl. 03:05

