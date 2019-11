Moren tok av etter Pellegrinos hat trick: – Flaut i ungdomstiden

Det er nok ingen som jubler mer enn Amahl Pellegrinos egen mor når 29-åringen scorer mål i Eliteserien, men i ungdomstiden var ikke drammensgutten like fornøyd med morens engasjement.

– Det er vanskelig å beskrive «muttern». Hun er den største legenden i mine øyne, sier Pellegrino til VG og ler.

Da 29-åringen nærmest alene senket Viking med hat-trick på Kristiansund stadion, stod mamma Sarah hjemme i stuen og hoppet av glede.

– Det er fullstendig kaos når det er fotball på TV hjemme og hun kjenner noen som spiller. Jeg setter så pris på den dama, sitter han lattermildt.

Pellegrino har selv delt flere videoer av sin jublende mamma på sin Instagram-profil, og mamma Sarah bekrefter til VG at det kan gå litt over stokk og stein når sønnen gjør det bra på fotballbanen.

– Det var deilig å se. Da så jeg den Amahl som jeg har savnet å se, sier Sarah Pellegrino til VG.

Løy til moren: – Kan bli litt for ivrig

Men sønnen var ikke alltid like fornøyd med morens engasjement da han spilte ungdoms- og juniorfotball.

– Jeg måtte lyve til mamma en periode og si at vi spilte bortekamper. I juniorfotballen var det ikke så mange supportere på tribunen. Da var mamma den eneste jeg hørte, så jeg pleide å si at vi spilte borte selv om det var hjemmekamp, forteller han.

– Det var litt flaut som tenåring å ha en så høylytt mamma?

– Ja, det var det. Men jeg ser jo at det er jo bare godt ment. Det var litt flaut i ungdomstiden, men nå setter jeg bare stor pris på det og skulle ønske jeg hørte henne enda bedre, sier han.

– Jeg ble jo litt skuffet når han løy til meg for jeg ville jo være med på alle kampene hans, men jeg kjenner meg selv godt. Jeg kan bli litt for ivrig. Plutselig så løper jeg ut på banen midt i kampen, sier moren og ler.

les også KBK-Pellegrino hattrick-helt i seksmålsdrama

Etter 29-åringens overgang til Kristiansund, har moren kun fått se sønnen spille på stadion én gang – bortekampen mot Lillestrøm på Åråsen hvor sønnen scoret målet som sikret KBK ett poeng:

– Det har dessverre ikke klaffet helt for henne å komme opp hit til Kristiansund for å se meg spille, men jeg håper hun kommer snart, sier Pellegrino.

– Får jeg tid, så flyr jeg rett opp, stiller meg på sidelinjen og skriker som bare det, sier mor Pellegrino.

Og da vil nok hun nok få mye å juble for.

Åtte mål på åtte kamper: – En ny mann

Siden overgangen fra Strømsgodset til Kristiansund i august, har 29-åringen scoret åtte mål på like mange kamper i KBK-trøyen – totalt 10 scoringer i årets eliteserie.

– Det er så deilig for en mor å se sin sønn leve ut drømmen, være glad og lykkelig. Jeg er så takknemlig for hvordan de har tatt ham imot i Kristiansund, sier mor Pellegrino, som også innrømmer at det var sårt at sønnen skulle flytte vestover sammen med kjæresten og hennes barnebarn.

– Det var litt vondt. Nå går jeg glipp av mange av hans kamper, men det er også trist at jeg får se mye mindre av barnebarnet mitt og svigerdatteren min, som jeg har et utrolig godt forhold til. Det var litt tårer i øynene da de skulle dra, men jeg måtte være sterk og godta situasjonen. Det er livet han har valgt, og jeg må støtte ham i det.

At sønnen gjør det så bra i Kristiansund, gleder morshjertet.

– Det var akkurat det han trengte. Han har kommet til et sted hvor han trives og gjør det bra. Han har herlige lagkamerater og hele byen tar godt vare på ham. Jeg synes han har blitt en ny mann etter at han gikk dit, sier hun.

– Jeg har fått bygget opp selvtilliten min igjen og jeg har fått lov til å spille på det jeg er god på. Vi har en ganske fremoverrettet spillestil her som kanskje passer meg bedre enn det gjorde i Drammen, sier 29-åringen

