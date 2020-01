2–2: Pep Guardiola og Ole Gunnar Solskjær står med to seirer hver på fire kamper mot hverandre i Manchester-derbyet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Guardiola med hyllest av Solskjærs United: – Gi ham tid

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (49) tror Ole Gunnar Solskjær (46) er rett mann til å gjenreise Manchester United.

Manchester City-manageren dro frem sine snilleste superlativer da han ble bedt om å vurdere jobben nordmannen har gjort på et drøyt år hos byrivalen.

– Jeg liker veldig godt hvordan de spiller, innleder Guardiola under pressekonferansen etter å ha tapt 0–1 mot United på Etihad Stadium.

City er likevel klare for finale i ligacupen, men dette var lagets andre strake tap i et Manchester-derby på hjemmebane, etter at United også vant Premier League-oppgjøret i desember.

– Kvaliteten på spillerne deres i angrep er utrolig, fortsetter Guardiola.

– Jeg har følelsen av at de prøver å gjøre det manageren Ole ønsker, og jeg synes det funker, sier han før han påpeker:

– De er kanskje ikke like stabile i alle kamper, de sliter kanskje litt på hjemmebane mot lag som forsvarer seg lavt, men jeg liker måten de spiller på.

Guardiola følger opp med å hylle flere av Manchester United-spillerne.

– Kvalitetene til Victor Lindelöf så jeg allerede da han spilte for Benfica. Luke Shaw er en utrolig spiller, for ikke å snakke om Harry Maguire. Han er en av verdens beste midtstoppere. Angriperne deres er så raske. Nemanja Matic og Fred er utrolige spillere. Matic er en enestående spiller.

– Gi ham (Ole) tid, så tror jeg at de kommer til å klare, da kommer de til å finne tilbake til det United var i mange, mange år, avslutter den berømte Manchester City-manageren.

Katalaneren og nordmannen ser ut til å ha utviklet et svært godt forhold etter å ha møttes i fire Manchester-derbyer som managere.

– Det er fint å ha fotballfolk som Ole, med måten han oppfører seg på under pressekonferanser og måten han er på, sa Guardiola etter 1–2-tapet i desember, da han hadde en «flørt» med sin kollega ved sidelinjen.

– For meg er han verdens beste trener. Verdens beste manager. Jeg har beundret ham siden han tok over Barcelona, svarte Solskjær, som la til at han har «lest bøkene hans, for å si det sånn».

Publisert: 30.01.20 kl. 22:52

