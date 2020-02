HAMRER INN MÅL: Erling Braut Haaland feirer her sin syvende scoring på bare tre kamper for Dortmund. Foto: AFP

Haaland forbauser Dortmund-direktør

DORTMUND (VG) Sportsdirektør Michael Zorc (57) forstår nesten ikke hvordan Erling Braut Haalands prestasjoner er mulige. Keeper Roman Bürki (29) mener nordmannen har løftet hele laget.

Oppdatert nå nettopp

– Ha-ha-ha. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er rart å score i hvert sekund av kampene, innleder Dortmund-direktør Michael Zorc intervjuet med VG etter Haalands sjette og syvende mål for de svart-gule etter overgangen fra østerrikske Red Bull Salzburg.

– Du har tidligere sagt at Haaland imponerer deg som type. Hvordan vil du beskrive ham?

– Han er rolig. Han vet hva han skal gjøre. Han har selvtillit, men samtidig er han en fin fyr. Han har bare vært her i tre uker, så det er fortsatt mye i vente, forteller Zorc.

Les også: Haaland med beskjed etter nytt målshow

Målmaskin

Zorc spilte selv 17 sesonger på Dortmunds midtbane før han ble klubbens øverste sportslige leder. De to siste ukene har tyskeren sett sin norske nyervervelse ta steget opp i det aller øverste sjiktet på den europeiske fotballstjernehimmelen.

Lagkaptein Marco Reus har uttalt at Dortmund trolig ikke har hatt en spiss som Haaland siden legendariske Robert Lewandowski forlot byen til fordel for Bayern München i 2014.

Zorc vil på sin side ikke sammenligne nordmannen med noen – heller ikke de øvrige superspissene i Bundesliga.

– Han er bare 19 år så det gir ikke mening. La ham spille fotball, så vil han score, forteller Zorc og gliser.

HAPPY MED HAALAND: Dortmund-direktør Michael Zorc er fornøyd med det hans nye nordmann leverer for klubben. Foto: Scanpix

I møte med VG forteller Haaland at han ikke bryr seg om det enorme oppstyret som følger ham.

– Jeg prøver bare å nyte livet mitt og gjøre det jeg gjør. Det er det jeg fokuserer på. Jeg tenker bare på neste kamp, og vinne den. Den neste er også viktig. Vi må være klar igjen om noen dager, sier Haaland.

Dortmunds neste match er borte mot Werder Bremen i cupen allerede på tirsdag.

GOD STEMNING: Haaland trives åpenbart sammen med lagkameratene. Her med Manuel Akanji etter matchen mot Union Berlin. Foto: EPA

Har løftet laget

Dortmund slet tidvis stort i fjor høst. Etter den første halvdelen av sesongen, lå laget på 4. plass med syv poeng opp til daværende serieleder RB Leipzig.

Etter Haalands ankomst er situasjonen endret. Med hat tricket i debuten ordnet 19-åringen tre poeng borte mot Augsburg (3–5), før han fulgte opp med to scoringer i seirene mot både Köln (5–1) og Union Berlin (5–0).

Med syv scoringer har Haaland bidratt til ni av ni mulige poeng. Dortmund-keeper Roman Bürki mener jærbuen også har løftet laget som helhet med kvalitetene sine.

– Ja. Han er et våpen. Vi føler oss mer selvsikre. Vi vet at vi kan slå en lang ball opp mot ham hvis det er trange situasjoner. Det kunne vi ikke før. Han scorer også masse mål, så han er veldig viktig for oss, sier Bürki til VG.

– Du spøkte etter sist kamp med at Erlings form begynte å avta etter «bare» to scoringer sammenlignet med hat tricket i debuten. Hva sier du nå?

– Ha-ha-ha. Jeg er glad for at jeg spøkte med det. For nå har han jo holdt seg på det samme nivået, og det er bra for oss. Han er en rolig fyr som jobber hardt. Han vet hva som er viktig for ham. Han er jo åpenbart i rampelyset nå, men han håndterer det bra, forteller Dortmunds solide sveitsiske sisteskanse.

ROSER HAALAND: Dortmund-keeper Roman Bürki er glad for at nordmannen har kommet til klubben. Fra venstre: Bürki, Leonardo Balerdi, Haaland og Dan Zagadou. Foto: EPA

Publisert: 01.02.20 kl. 21:15 Oppdatert: 01.02.20 kl. 21:28

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser