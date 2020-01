HENTER NEPPE FEM: Ole Gunnar Solskjær kommer ikke til å meske seg i januarsigneringer til tross for at Manchester United-troppen er tynn. Foto: Eamon and James Clarke, PA

Solskjær om United-planen: – Kjeder meg når jeg snakker om det

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har gjentatt planen sin for Manchester United til det kjedsommelige – også for seg selv.

Nå nettopp

Hver gang han får spørsmål om overgangsmarkedet, eller blir konfrontert med svake resultater, har han vendt tilbake til de samme svarene.

Om den langsiktige planen. Om å bygge steg for steg. Om tålmodighet. Om at spillerne er unge og lærer for hver dag som går. Om den «kulturelle omstarten».

Nå som overgangsvinduet i januar er åpent, får Solskjær ekstra mange spørsmål om mulige spillerkjøp, men han har gitt tydelig uttrykk for at det ikke er sikkert at han kommer til å hente noen nå – til tross for at mange mener troppen har åpenbare mangler.

Da han blir konfrontert med at enkelte supportere ikke føler at han gjør nok for å overbevise styret om at klubben trenger nye spillere, og at han ikke er åpenhjertig nok med direktør Ed Woodward, svarer Solskjær:

– Selvfølgelig er jeg det. Selvfølgelig har vi åpne diskusjoner. Vi er ærlige og snakker sammen. Men jeg ville ikke fortalt dere hva jeg sier til ham, det er ikke mitt problem. Og det burde det ikke være heller. Jeg ville aldri fortalt dere dersom det var en spiller jeg ønsket bort fra klubben.

– Vi bygger mot noe. Det er nesten så jeg kjeder meg når jeg snakker om det, og fansen synes definitivt det er kjedelig å høre meg snakke om hva som er visjonen og planen vår. Den endrer seg ikke fra august til nå. Det er umulig. Dere kan spørre ham (Woodward) om jeg er åpenhjertig, sier Solskjær.

Gary Neville har tidligere oppfordret Solskjær til å styrke laget i januar for å «beskytte seg selv», fordi han frykter at nordmannen kan få sparken hvis ikke han henter bedre spillere på kort sikt.

– Jeg kommer ikke til å beskytte meg selv, fastslår Solskjær og utdyper:

– Jeg kommer til å gjøre det som er best for klubben, det jeg tenker og føler er riktig for klubben. Jeg kommer aldri til å sette meg selv foran klubben. Dette er Manchester United, og det er ikke noe «jeg» i Manchester United. Jeg kunne aldri gjort det, det er ikke meg. Jeg jobber for Manchester United, ikke for meg selv.

– Er du tilfreds med å spille sesongen ut med de spillerne du har?

– Vel, jeg har samtaler om dette med Ed hele tiden, og vi ser på hvordan vi skal se ut om én måneds tid og om fem måneders tid, på lang sikt. Han kjenner til følelsene mine, og vi vet hvordan hverandre tenker, men jeg er veldig fornøyd med disse spillerne, sier Solskjær.

Han har tidligere advart mot å gjøre kortsiktige signeringer som kan ødelegge samholdet og kjemien i spillergruppen, men utelukker ikke at det kan komme kortsiktige løsninger inn i januar – så lenge det er riktig type.

– Det trenger ikke å være det verste du kan gjøre å hente inn en kortsiktig løsning dersom det er bra for gruppen her og nå. Men du vil ikke sette deg selv i en situasjon der du har gjort noe du angrer på om 18 måneders tid. Vi må handle aktsomt og vurdere om spillerne har riktig karakter og riktig kvalitet til å passe inn i denne troppen, forklarer kristiansunderen.

Lørdag klokken 16.00 tar han i mot Alexander Tettey og Norwich på Old Trafford.

Publisert: 10.01.20 kl. 23:30

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 20 19 1 0 49 – 14 35 58 2 Leicester City 21 14 3 4 46 – 19 27 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 21 11 3 7 36 – 29 7 36 5 Sheffield United 22 8 8 6 24 – 21 3 32 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler