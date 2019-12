NY SJEF: Mikel Arteta under sin første pressekonferanse som Arsenal-sjef. Foto: PA / PA Wire

Klubblegender: Arteta vil gjøre store endringer i Arsenal-troppen

De tidligere Arsenal-spissene Ian Wright og Alan Smith tror Mikel Arteta vil bruke overgangsvinduet i januar til en kraftig opprensking i troppen.

Nå nettopp

Spanjolen leder Arsenal for første gang mot Joshua Kings Bournemouth på Boxing Day.

Da får man de første indikasjonene på hvem den ferske manageren vil satse på. Det har blant annet blåst rundt Mesut Özil, som ble kritisert av midlertidig sjef Fredrik Ljungberg etter tapet mot Manchester City, hvor tyskeren viste misnøye med å bli byttet ut.

– Det er mange spillere Arsenal må kvitte seg. Det vet jeg, det vet alle, og det vet sannsynligvis Arteta, som har sett dem spille og hatt Arsenal som motstander. han har nok allerede bestemt seg for hvem som må dra, sier Arsenals gamle storscorer Ian Wright til Goal.

Disse kan bli nøkkelspillere

Wrights spisspartner for Arsenal på starten av 90-tallet, Alan Smith, tror at backene Hector Bellerin og Kieran Tierney vil være spillere Arteta kommer til å like godt.

– I mine øyne er Rob Holding også en spiller som kan ta store steg med god oppfølging og i et solid system, forklarer Smith.

Arteta har drøyt tre sesonger bak seg som assistent for Pep Guardiola i Manchester City, han spår at Arteta vil se etter et midtbaneanker som minner om Fernandinho.

– Jeg kan se for meg at Arteta vil jobbe mye med Matteo Guendouzi i indreløperrollen. Et åpenbart talent med gode holdninger, om de får han inn i et system og får orden på valgene hans blir han en toppspiller, argumenterer Smith til Standard.

VGs tips: Over to mål til pause

Et skadeplaget Bournemouth-lag tar imot Arsenal på hjemmebane. Gjestene ledes for første gang av lagets nye manager, Mikel Arteta. Vertene har slitt på hjemmebane og tapt tre strake ligakamper på eget gress mot henholdsvis Wolverhampton, Liverpool og Burnley.

Arsenal er imidlertid et lag som har slitt voldsomt på bortebane i lang tid. Kun to ganger på ni forsøk har Arsenal stukket av med alle poengene borte, men med ny manager forventer vi å se et London-lag som går ut i hundre borte mot et Bournemouth som mangler sentrale brikker i de bakre rekker. Diego Rico (f), Nathan Aké (f), Steve Cook (f) og Adam Smith (f) er alle ute, i tillegg til langtidsskadde Charlie Daniels (f).

Et godt alternativ her er å spille over 2,5 mål til fulltid, men i julestria forsøker vi et litt friskere spill, og tror at målene kan komme fra start. Callum Wilson (a) er friskmeldt og tilbake for Bournemouth, og sammen med Joshua King (a) og Ryan Fraser (m) kan det fort være det angrepsvillige Bournemouth vi får se på fotballens festdag i England.

Oddsen står til 2,20, spillefristen er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 26.12.19 kl. 11:06

