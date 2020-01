ENGASJERT: Jose Mourinho i FA-cup-kampen mot Middlesbrough. Foto: LEE SMITH / X03806

Mourinho før møtet med Liverpool: Har ikke klart å parkere bussen

Baklengsmålene har rent inn også etter at José Mourinho overtok som Tottenham-manager. Nå skal han prøve å stoppe Liverpools seiersmaskin.

Nå nettopp

Her er våre oddstips

Det var i slutten av november at Tottenham-styret hadde fått nok av Mauricio Pochettino og byttet ham ut med Mourinho.

Portugiseren har hatt ry for å «parkere bussen» i mange av klubbene han har vært, men det har han slett ikke lyktes med i Tottenham:

* Tottenham har holdt buret rent i bare én av de 12 kampene som Mourinho har hatt ansvaret.

* Totalt har de sluppet inn 19 mål i alle turneringer. Ifølge The Athletic er dette mer enn noe annet Premier League-lag på denne tiden.

* Til Mourinhos forsvar skal det sies at problemene i høyeste grad har vart hele sesongen. De har holdt nullen bare to ganger i ligaen totalt, det samme som Norwich som ligger på siste plass.

* Tottenham har sluppet inn 30 mål i ligaen - det er mer enn dobbelt så mye som ledende Liverpool.

Fredag er det Eurojackpot: 392 millioner. Husk fristen kl. 19.00!

Lørdag skal Liverpool til det nye Tottenham Hotspur Stadium for aller første gang.

Mourinho har skapt trøbbel for Liverpool en rekke ganger tidligere, både med Chelsea og Manchester United. Ofte har Mourinho hatt en god kampplan og klart å stoppe motstanderen effektivt.

– Selv om Mourinho mislyktes i mye som Manchester United-manager, klarte han et par eksellente «parkering-av-bussen». Både i oktober 2016 og oktober 2017 dro United-laget hans til Anfield og spilte 0–0 i to uutholdelig kjedelige kamper, skriver Charlie Eccleshare i The Athletic.

– Faktisk var det ikke før i Mourinhos aller siste kamp i United, for et drøyt år siden, at han tapte for Jürgen Klopps mannskap.

Her kan du spille på Lotto, Vikinglotto og Eurojackpot

Eccleshare skriver at en av Mourinhos største defensive mesterstykker var da han ledet Chelsea til 2–0 seier over et Brendan Rodgers-ledet Liverpool i april 2014. Liverpool jaktet ligatittelen og hadde scoret 38 mål på sine 11 foregående ligamatcher.

– Jeg vet hvordan man skal gjøre det (organisere defensivt), men for å gjøre det 100 prosent, må jeg ta bort noen kvaliteter i laget - som vi ønsker å holde på, sier «The Special One» selv til Athletic.

– Det vanskelige er å gjøre det rette defensivt uten å miste kvaliteter offensivt.

Athletic siterer også Mourinho på noe han sa etter at Spurs klarte bare 2–2 mot bunnlaget Norwich i romjulen:

– Hvis jeg var en av våre angripende spillere, ville jeg ha vært frustrert over at vi ikke klarer å stoppe det bakover.

Avisen erfarer forøvrig at portugiseren ikke legger spesiell vekt på det defensive arbeidet på treningene.

VG-tips: Liverpool-seier

Laber julepoengfangst for Tottenham sin del - kun fire poeng av 12 mulige klarte Nord-London-klubben å innkassere. Og sist søndag måtte Spurs nøye seg med 1–1 ute mot Championship-laget Middlesbrough i FA-cupen.

Slik situasjonen nå er hjelper det ikke med skader på Hugo Lloris (k), Ben Davies (f), Tanguy Ndombele (mb), Moussa Sissoko (mb) og Harry Kane (a).

Ustoppelige Liverpool stilte bortimot med juniorlaget hjemme Everton i søndagens FA-cup. Vant likevel fortjent 1–0. I ligaen er fasiten 19–1–0 på 20 kamper.

Vi regner med mer av det samme her. At Liverpool kjører på sine raske og presise overganger - og vinner til slutt. Begge Lag Scorer kan være et spillaternativ til 1,60 i odds for deg som liker kun to utfall.

Men HUB-spillet er borteseier til 1,67 i odds. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 10.01.20 kl. 16:31

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 20 19 1 0 49 – 14 35 58 2 Leicester City 21 14 3 4 46 – 19 27 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 21 11 3 7 36 – 29 7 36 5 Manchester United 21 8 7 6 32 – 25 7 31 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler