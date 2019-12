HIGH FIVE FOR 0–6: Lars Arne Nilsen etter 0–6-tapet mot Strømsgodset i nest siste serierunde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Brann-spetakkelet: – Selv første treningskamp blir viktig

Det koker rundt Brann-trener Lars Arne Nilsen (55). Bergen-pressen mener et flertall av spillerne prøvde å avsette treneren, men styret viste Nilsen full tillit.

– Han har press på seg fra dag én. Selv første treningskamp blir viktig for å skape tro og entusiasme, beskriver Erik Huseklepp.

Den tidligere Brann-yndlingen, som nå følger laget som ekspert for Bergens Tidende, sier rett ut at han ikke forstår seg på styre-avgjørelsen og at «dette blir veldig vanskelig å komme seg ut av».

– Dette er den tøffeste utfordringen han har hatt som Brann-trener. Supporterne er misfornøyde, mediene har blitt mer og mer kritiske og det toppet seg da det kom frem at spillerne er kritiske og har ønsket en forandring, sier Huseklepp, som må til «Bakvendtland» for å finne en forklaring på at styret torsdag valgte å fortsette med Nilsen.

– Spesiell situasjon

Både Bergens Tidende og Bergensavisen har meldt at 2019-evalueringen avslørte at et flertall av spillerne ønsker Nilsen-exit.

– Det som har kommet frem så langt er misnøye med treningsopplegget og intern takhøyde. Det går på hvordan han tar til seg innspill for å bli bedre, på en lite stimulerende måte, mener BT-kommentator Anders Pamer.

Brann under Lars Arne Nilsen 2015: 2. plass i Obos-ligaen, 4. runde i cupen (tok over i 11. serierunde) 2016: 2. plass i Eliteserien, 1. runde i cupen 2017: 5. plass i Eliteserien, 4. runde i cupen, 2. runde i EL-kvalifisering 2018: 3. plass, 4. runde i cupen 2019: 9. plass, 4. runde i cupen, 1. runde i EL-kvalifisering

Erik Huseklepp Foto: Øyvind Herrebrøden

Han synes hele situasjonen er veldig spesiell. At så sterk misnøye fra spillere ender med full tillit til treneren har han ikke mange eksempler på.

– Spillerne klarte ikke å fjerne ham, enda de hadde sin egen avstemning. Ingen stolte på at evaluering skulle være nok i seg selv, tillegger han og tenker på at Brann-spillerne på eget initiativ laget en avstemning om Nilsen.

les også Bratseth ut mot RBKs valgkomité: – Uheldig

– Man må gjerne spekulere, det er greit. Jeg har ikke sett noen navn ennå, svarer Nilsen og legger til at det for ham er normalt med misnøye fra spillere som ikke får viljen sin.

Bare elleve stykker får starte kampene, og kun seks-syv får spille i ønsket posisjon, påpeker han. Men spilletidsargumentet går ikke hjem hos bergenspressen.

– Jeg er usikker på hva som har stått, for jeg har skjermet meg litt fra det som står i bergenspressen. Jeg har hatt spillersamtaler med samtlige, og jeg har fått svar jeg er fornøyd med, sier Nilsen.

– Tillitskrise

Nilsen er veldig tydelig på følgende: Han må ha spillerne med seg. Ellers går det ikke.

– Vi har hatt en veldig, veldig tøff evaluering. Hvis vi skal bli bedre, så må vi ta en del grep som jeg ikke vil si så mye om foreløpig, sier han om veien videre.

– Brann skal spille underholdende, angrepsvillig fotball og klubben skal i tillegg bruke flere unge spillere. Med en tillitskrise i garderoben er det all honnør til Nilsen om han klarer det, vurderer Anders Pamer.

– Det må luftes ut grundig. Jeg har ingen tro på at dette skal få gjære. Man må ha noen ærlige samtaler, og han må vise vilje til å endre seg, både fotballen og måten han håndterer spillerne, for at det skal virke.

Nilsen: Laget viktigst

– Et spørsmål alle stiller seg er om det kommer voldsomme utskiftninger. Styrelederen antydet at det ikke ble så mange. Da blir det enda mer utfordrende for Lars Arne Nilsen, mener Erik Huseklepp.

– Det skal skje i månedene frem mot seriestart krever stor klokskap av lederne. Man må ta tak i forbedringsområdene i evalueringen. Han har bebudet at han trenger fornyelse av spillergruppen. Det vil slå uheldig ut om han begynner å renske sine mest markante kritikere, mener Pamer.

les også Koteng vrakes som styreleder i Rosenborg: – Følte meg urettferdig behandlet

Lars Arne Nilsen svarer:

– Laget er viktigst for meg. De som er med, de er med. Jeg har fått svarene jeg ønsker, men det betyr ikke at alle har fått en tilbakemelding de ønsker. Blant de jeg skal bygge laget rundt har jeg summa summarum fått de svarene jeg ønsker. Det betyr ikke at alle er kjempehappy, og det er sikkert ikke vanskelig å finne noen som er misfornøyde.

– Blir det store utskiftninger?

– Det er vanskelig for meg å si. At noen er misfornøyde er én ting, men hvis noen ikke håndtere situasjonen, så små vi finne løsninger.

Lars Arne Nilsen har vært Brann-trener siden 2015. Han rykket opp i sin første sesong, før han tok Brann til 2. plass i 2016, 5. plass i 2017, 3. plass i 2018 og 9. plass i år. 2019 ble avsluttet med to dystre prestasjoner: 0–6 mot Strømsgodset og 1–5 mot Viking.

– Vi har hatt fire gode år, og når man får litt motstand, så må vi jobbe oss ut av det sammen. Man er nødt til å gjøre det sånn hvis man skal bygge kultur. Nå står vi sammen i Bergen, istedenfor å endre med én gang vi får trøbbel. Jeg er utrolig glad for støtten i administrasjonen og i styret, sier Nilsen.

– Dette er en ekstremt vanskelig situasjon for klubben. Aldri tidligere har det vært så få folk som på enkelte av høstkampene, og jeg har gått på Stadion siden 90-tallet. Brann lever av supportere og av entusiasmen. Den har valg en tøff vei for å vinne det tilbake, beskriver Erik Huseklepp.

