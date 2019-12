PROFF: Ruben Gabrielsen avsluttet Molde-karrieren med seriegull. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Gabrielsen klar for Ligue 1-klubb: – Perfekt for meg

Ruben Gabrielsen (27) har signert for franske Toulouse.

Den franske klubben melder at Molde-kapteinen har signert en treårskontrakt. Gabrielsens kontrakt med Molde går ut ved nyttår, og han går dermed gratis fra seriemesteren.

– Jeg følte at det var på tide med noe nytt. Det er en stor liga og et stort lag. Hele pakka var perfekt for meg, forklarer midtstopperen til VG.

Toulouse ligger sist i Ligue 1 med tolv poeng etter 19 kamper. Det er fem poeng opp til Metz på trygg plass.

– Jeg har vært i nedrykksstrid før og kommer inn med erfaring der. Det blir full krig i hver match, sier en offensiv Gabrielsen.

Gabrielsen vil ikle seg trøye nummer fire. Han blir forøvrig andre nordmann som har vært innom klubben, Daniel Braaten var den første fra 2008 til 2013.

Hadde flere tilbud

Gabrielsen fortalte tidligere i år til VG at han i 2018 hadde et tilbud fra MLS-klubben Colorado Rapids, men takket nei.

– Jeg hadde tilbud fra flere klubber nå også, men Toulouse var det beste for meg.

Dette sa han til VG om mulig destinasjon i november.

– Realistisk tror jeg USA er mulig. Kanskje Belgia, kanskje Danmark, en stor klubb der, sa han til VG i november.

Gabrielsen har vært innom Lars Lagerbäcks landslagstropp, men ble ikke tatt med i forrige uttak.

– Tror du klubbytte vil styrke din posisjon for å komme med på landslaget?

– Det er helt opp til Lagerbäck. Han tar ut troppen, og han vet hva han driver med, svarer han.

27-åringen kom til Molde fra Lillestrøm i 2014, og har fått med seg to Eliteserie-gull og en cuptriumf.

