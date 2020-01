STOR DAG: Ole Gunnar Solskjær da han ble presentert som Uniteds nye faste manager. – Mer ukomfortabel blir man ikke, uttalte han etter å ha fått beskjed om å holde opp drakten med nummer 1 på ryggen. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

Solskjærs store utfordring: Det er krise rundt hver sving

Ole Gunnar Solskjær (46) avsluttet med to strake seire i 2019s siste uke, men med tap for Arsenal på det nye årets første dag er det krise igjen ...

Sånn går nå dagene i Manchester United.

– Når folk får en ny jobb og sier at det er drømmejobben ... det er mer sant for meg enn for noen annen», sa en smilende, stolt og dresskledd Solskjær på Old Trafford 28. mars.

Etter 14 seire, to uavgjort og tre tap som midlertidig sjef, fikk han fast jobb, hvis noe kan kalles det i fotballen.

– Å løfte Premier League-trofeet er det vi forventer og er vant til. Vi kan ikke vente i for mange år før det skjer igjen, men er nødt til å ta det steg for steg, slo han fast på den samme pressekonferansen.

GOD AVSLUTNING: Ole Gunnar Solskjær og Ashley Young etter 2–0-seieren over Burnley. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Ni måneder senere er Solskjær fortsatt stolt, han har fremdeles drømmejobben, men har virkelig fått merke at han hadde ordene i behold: Klatringen tilbake til toppen består av mange steg.

Foreløpig har United stoppet på steg fem, fire poeng bak Chelsea på den lukrative fjerdeplassen. Det er ikke dårlig, men heller ikke i nærheten av å være bra nok.

Her er Solskjærs resultater: 19 kamper som midlertidig manager ga 14 seire, to uavgjort og tre tap. Målforskjell 40–17. Poeng (altså inkludert cup) pr. kamp: 2,32.

39 kamper som fast ansatt manager har gitt 16 seire, 11 uavgjort og 12 tap. Målforskjell: 55–45. Poeng pr. kamp: 1,56.

58 kamper totalt: 30 seire, 13 uavgjort og 15 tap. Målforskjell: 95–62. Poeng pr. kamp: 1,78.

I medgang er alt en fest i Manchester United, i motgang er det en saus av oppgitthet, fortvilelse og frustrasjon. Kanskje har Ole Gunnar Solskjær den vanskeligste trener-/manageroppgaven av alle, på det øverste nivået i Europa. I noen få klubber er det nærmest krisetilstand etter hvert tap, som i Real Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus og PSG.

Manchester United henger liksom fortsatt med i det selskapet, såvidt det er. I en klubb som tok 13 ligatitler mellom 1993 og 2013 er det fortsatt vanskelig å akseptere noe annet enn de gjeveste pokalene.

Siden september er det ropt og mumlet om at den norske manageren kan få sparken, men han og laget hans har svart kritikerne gang på gang. Når det har sett som dårligst ut, har United hentet ut sitt beste, som hjemmeseieren over Leicester, uavgjort mot Liverpool (fortsatt ligalederens eneste poengtap) og seire over både Tottenham og Manchester City i løpet av tre dager.

Men Solskjær gikk også fra de deilige triumfene over José Mourinho og Pep Guardiola, til å skrape med seg bare ett poeng til sammen mot Everton (1–1) og Watford (0–2).

Da var han liksom under press igjen, og nok en gang slo United tilbake. Året ble avsluttet med sterke 4–1 hjemme over Newcastle og voksne 2–0 borte over Burnley.

Manchester United har tapt fem av 20 seriekamper, én i hver måned, og det er blitt åtte seire. United har gått fra det imponerende til det elendige, fra angrepsfotball i full fart den ene uka til helt stillestående den neste, slitt med å avgjøre jevne kamper og fått altfor lite ut av møtene med lag på den nedre halvdelen av tabellen.

Det siste har vært et så stort gjentagende problem at noe nesten må gjøres i overgangsvinduet i januar. Slik kan det ikke fortsette, for mange poeng kastes bort. Solskjærs langtidsprosjekt trenger frisk hjelp, en boksåpner, en kreativ mellomromspiller. United har samme antall baklengsmål som nabo City, men 22 færre scoringer.

FRISTENDE DANSKE? Ole Gunnar Solskjær takker Christian Eriksen for kampen etter Manchester Uniteds 1–0-seier over Tottenham på Wembley i januar. Kanskje er han aktuell for en overgang i januar. Foto: Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC

Leicesters James Maddison ser ut til å friste, men er neppe mulig å få tak på midt i sesongen. Kanskje kan United isteden få løs Tottenhams Christian Eriksen, ute av kontrakt og gratis til sommeren. Den 27 år gamle dansken ser perfekt ut, både som type, aldersmessig og ikke minst som fotballspiller. Hans kloke hode, hans frispark-, pasnings- og innleggsfot ser ut som akkurat det United trenger.

Han vil også kunne gjøre United skumlere i lufta. På 37 ligakamper i 2019 har Manchester United scoret usle to ganger med hodet, skandaløst lite, neppe bare på grunn av manglende luftstyrke.

Til sammenligning, og for å vise hvor viktig den delen av spillet kan være, har serieleder Liverpool 24 hodescoringer i 2019 - 27 prosent av alle målene.

Det hadde dessuten vært greit med en annen spisstype å velge blant, samtidig som det er kritikere som mener det er behov for en ny managertype. Fortsatt pekes det på at Solskjær aldri har bevist at han har formatet til å bygge opp en så stor klubb.

SJELDENT SYN: Manchester United har scoret 56 mål i Premier League i 2019, bare to av dem med hodet, ett av dem da Marcus Rashford nikket inn 3–1-målet mot Newcastle i den siste hjemmekampen. Foto: PETER POWELL / EPA

Men hvor mange har egentlig bevist det? De fleste store lag går av seg selv, de trenger sjelden å bygges opp. Den nærmeste United-sammenligningen i England er Liverpool, en klubb som vant og vant før det stoppet opp helt i 1990. Først 30 år senere ser Jürgen Klopp ut til å ha funnet veien til et nytt ligamesterskap.

Arsenal under Arsène Wenger har også likhetstrekk, en klubb styrt av samme sterke person i veldig mange år, og som famler når klippen i systemet forsvinner, selv om nedturen startet før han ga seg.

Manchester United prøvde tre managere før Solskjær, ikke engang vinnermaskinen José Mourinho lyktes. Det er mast om at Mauricio Pochettino bør overta, lenge før han fikk sparken i Tottenham.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Men vet vi noe særlig om argentinerens evner til å bygge opp en storklubb av Uniteds dimensjon? Han er en strålende manager, men har aldri vunnet noe og kravene i Tottenham er ikke i nærheten av de man møtes med på Old Trafford.

Selv om Pochettino fikk Tottenham til Champions League hvert år og dro dem helt til finalen i våres, er det ingen som kunne forvente at klubben skulle vinne pokaler (og det gjorde de heller ikke). Han kunne tape kamper i fred.

I Manchester United er det krise rundt hver sving.

Det vil Ole Gunnar Solskjær få merke i 2020 også.

Publisert: 01.01.20 kl. 05:34

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 19 18 1 0 47 – 14 33 55 2 Leicester City 20 13 3 4 43 – 19 24 42 3 Manchester City 20 13 2 5 54 – 23 31 41 4 Chelsea 20 11 2 7 35 – 28 7 35 5 Manchester United 20 8 7 5 32 – 23 9 31 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

