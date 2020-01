HANS NYE HJEM: Nyansatt trener Geir Bakke hadde første skikkelige arbeidsdag på Åråsen torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Bakke gikk fra RBK-nei til Lillestrøm-ja på ett år: – Dette føltes riktig nå

LILLESTRØM (VG) Bare et drøyt år etter at han ikke ville til Rosenborg, forlot Geir Bakke (50) Sarpsborg og gikk ned én divisjon for å trene Lillestrøm. Han forstår at det kan skape reaksjoner.

På nyttårsaften ble Geir Bakke annonsert som ny Lillestrøm-trener, 20 dager etter at romeriksklubben rykket ned på bortemål etter 5–5 i den spektakulære kvalik-thrilleren mot Start.

På årets andre dag møtte Bakke mediene på Åråsen om sin nye jobb. Bare et drøyt år etter at han sa nei til å bli trener for daværende seriemester Rosenborg, sier han altså ja til et degradert Lillestrøm.

– Jeg kunne prøvd å lage et analytisk svar på det. Men det føltes ikke riktig i 2018, og dette føltes riktig nå, sier Bakke til VG.

– Det har litt med energien som var i Sarpsborg da. Vi hadde en tung sesong i Sarpsborg også i seriespillet i 2018, men vi hadde gode rammer, god økonomi og forventet at vi skulle sette et større stempel på Eliteserien i 2019. Det ble et veldig krevende år. Vi fikk mange dumme skader på feil tidspunkt, vi burde kanskje truffet litt bedre på rekrutteringsbiten, og vi hadde stang-ut i jevne kamper, oppsummerer Bakke, som også forlenget med Sarpsborg etter at Rosenborg hadde vært på banen.

Men han gjennomførte bare ett av de fem tiltenkte årene. Kapittelet etter Europa-høsten 2018 har ikke vært like eventyrlig:

Det ble bare fem seirer på 30 seriekamper i 2019 (rekordsterke 15 uavgjorte), de skled på et bananskall i cupen og først i siste runde berget de plassen – etter 0–0 mot nettopp Lillestrøm:

– Sesongen ble krevende for oss. Så skal vi inn i 2020, revitalisere den samme gruppen, med mange av spillerne som jeg har hatt i fem år. Kanskje de trenger et nytt fjes. I tillegg til at jeg selv trenger nye fjes. Det var som slo inn da Lillestrøm kom på banen. I den gaten, i den tankerekken, var ikke jeg da Rosenborg kom i fjor, forklarer Bakke.

– Har det skjedd noe mer i Sarpsborg det siste året som har ført til dette?

– Nei, ikke sånn at det har vært fraksjoner, eller at vi har gnagd på hverandre. Det som har vært, er at det har vært et krevende år for alle og enhver. Vi snudde alle steiner og prøvde å få det til å gå på skinner. Men reddet det inn på de siste ti kampene, svarer 50-åringen fra Rælingen på Romerike.

Spurte om han burde trekke seg

Etter fjorårssesongen kom det frem at Bakke hadde stilt plassen sin til disposisjon med ti kamper igjen å spille i Østfold-klubben.

– Var det starten på slutten på din tid i Sarpsborg?

– Nei da. Og hadde ikke Lillestrøm kommet på banen nå, så hadde vi sittet med stor entusiasme og masse energi og glød og gledet oss til å sette i gang igjen med Sarpsborg. Så dukket Lillestrøm opp, så skjer det noe med meg, så skjer det noe med Sarpsborg, som også er med og tenker sammen med meg i den prosessen.

– Ble du som trener lei av mange utskiftninger i spillertroppen underveis?

– Det optimale er å skru sammen et lag hvor man har færre spillere som må inn og ut. Men det har vært forretnings- og utviklingsmodellen til klubben. Man henter inn mange spillere for å ha god sparring på trening. Det har løftet Sarpsborg, svarer Bakke.

Nå skal han tilbake i OBOS-ligaen, der han ledet Moss i 2006–2008 og sist befant seg i 2013, i én sesong for Kristiansund – etter at Bakke også var mannen som året før tok klubben opp fra nivå tre på suverent vis med 18 poeng til annenplassen.

LSKs seriestart Dette venter Lillestrøm i Obosligaens fem første runder: 4. april: HamKam (borte). 13. april: Sandnes Ulf (hjemme). 18. april: Øygarden (b). 26. april: Kongsvinger (h). 2. mai: Tromsø (b).

Fra Europa-spill til OBOS-ligaen

Siden har han vært assistent under Tor Ole Skullerud i Molde (tok «The Double») og trent Sarpsborg til tredjeplass, cupfinale (tap mot nettopp Lillestrøm) og Europa Leagues gruppespill, der østfoldingene lenge spilte om et sensasjonelt avansement til 32-delsfinalen.

Nå handler det om å få Lillestrøm tilbake i Eliteserien. Siden 1963 har ingen flere år på toppnivå i Norge enn kanarifuglene, men rekken på antall strake sesonger i eliten stoppet på 45.

– Tilbake så fort som mulig er selvfølgelig det beste. Vi skal gjøre alt i vår makt til å få til det. Men man må klare å se det i perspektiv. Det er ikke vits i å gå opp om man automatisk blir et lag som bare skal kjempe for å holde seg der. Målsettingen må være at når man kommer opp igjen, må man være rustet for å være i Eliteserien igjen, mener Geir Bakke og viser til at hans nye sportssjef Simon Mesfin deler den oppfatningen.

– Hva kreves i den litt spesielle OBOS-ligaen?

– Du må omstille hodet. Kommer du fra Eliteserien, har du mest sannsynlig vært et lag som har hatt ryggen litt mot veggen. Så du må begynne å føre kamper, men du må ikke ta det for gitt at du greier å føre kamper. For det er et kjør, mye intensitet, mye dødballer og mange som spiller kompromissløst, sier Lillestrøms nye trener og har teorien klar:

– Man må gjøre alt man kan for å trene i hverdagen for å prøve å holde kvaliteten til et eliteserielag. Så må man inn i de kampene, overføre hverdagen – uavhengig av hva motstanderne heter eller hvordan stadion ser ut. Børste av seg, ut å levere og gjøre jobben, sier Geir Bakke.

