Scholes med Klubb-VM-stikk til Liverpool

Liverpool jublet for sin første triumf i VM for klubblag før jul. Ikke noe å skryte av, mener Manchester United-legende Paul Scholes (45).

– Man ville vinne når man først er der, men det var aldri en tittel man var desperat etter å vinne. Om noen spør meg nå hvilke troféer jeg vant, så tror jeg ærlig talt at jeg ikke ville nevnt VM for klubblag, sier Scholes i et radiointervju med BBC.

Scholes var med å vinne turneringen i 2008, da Manchester United slo LDU Quito fra Ecuador i finalen.

– Det virker som det har betydd litt for Liverpool, de har feiret det, og hvorfor ikke, men i vår tid var det ikke så viktig, fortsetter den gamle midtbanemaestroen.

Se høydepunktene fra Liverpools finaleseier i VM for klubblag:

Robbie Savage, som spilte på ungdomslag med Scholes i Manchester United sitter i studioet, og følger opp med et humoristisk spørsmål om hva som er viktigst av badminton-troféet Scholes vant som barn, eller VM for klubblag.

– Badminton-troféet mitt, svarer Scholes lattermildt.

Manchester United og Liverpool er de eneste engelske lagene som har vunnet VM for klubblag. Chelsea tapte finalen mot brasilianske Corinthians i 2012, også Liverpool har et finaletap på samvittigheten i turneringen - mot São Paulo i 2005.

På tross av ekstraomganger i finalen, og lang reisevei til fra Qatar, slo Liverpool til med en knusende 4–0-seier over tabelltoer Leicester på Boxing Day. Scholes sin gamle klubb, Manchester United, slo Newcastle 4–1 på hjemmebane, en av de bedre kampene denne sesongen for Ole Gunnar Solskjærs menn.

