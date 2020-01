ALVORSTYNGET: Ole Gunnar Solskjær likte ikke det han så av spillerne sine mot Manchester City. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Profil i storavis om Solskjærs mareritt: – Kunne kostet ham jobben

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) innrømmet at den ydmykende førsteomgangen mot Manchester City var «det verste vi har spilt». Både nordmannen og spillerne hans får gjennomgå i britiske medier dagen derpå.

For mindre enn 10 minutter siden

Solskjær klarte å begrense skaden ved å sette inn Nemanja Matic til pause. Marcus Rashfords redusering til 1–3 gir United et halmstrå å klamre seg til før returoppgjøret på Etihad Stadium om tre uker.

Men de slipper ikke unna krass kritikk i pressen av den grunn.

Henry Winter, den innflytelsesrike Times-pennen, har vært en av Solskjærs største forkjempere siden han ble Manchester United-manager, men selv han går hardt ut mot nordmannen.

– Det var særlig pinlig for Ole Gunnar Solskjær, som ble utmanøvrert av Pep Guardiola, skriver Winter om den første omgangen, der City scoret tre, men kunne scoret fem.

– Omgangen kunne kostet Solskjær jobben i en mindre tålmodig klubb, skriver han om overkjøringen du kan se høydepunktene fra her:

TV-kjendisen Piers Morgan, som liker å skyte fra hoften til sine syv millioner følgere på Twitter, var rask med å trekke konklusjoner mens Citys stormløp pågikk.

– Solskjær har overlevd mange stygge tap som United-manager, men å bli utslettet på hjemmebane av City må vel bety slutten? Dette er ydmykende, skrev Morgan.

Det var definitivt Uniteds verste omgang med Solskjær som manager. To ganger har de vært i nærheten av lignende ydmykelser: I begge omgangene mot Everton, og i første omgang mot Barcelona, i april i fjor.

– United var elendige til å holde på ballen, og taktikken deres føltes håpløst naiv, skriver The Guardian-kommentator Jonathan Liew etter City-kampen.

– Dette var intet mindre enn flaut for Manchester United. Uttenkt, utkjempet og utspilt, skriver The Sun-journalist Neil Custis.

På spillerbørsen er det særlig to spillere som får gjennomgå: Phil Jones og Jesse Lingard. Begge får 1 av 10 i lokalavisen Manchester Evening News.

Jones, som startet sin første kamp siden han tabbet seg ut mot Sheffield United, blir latterliggjort for måten han ble driblet på av Kevin de Bruyne før Citys tredje mål.

– De Bruyne fintet ikke bare bort den desperate Jones, han stjal alt han hadde i lommene, slettet spillelisten hans på Netflix og byttet standardspråket på telefonen hans til mandarin, skriver The Guardian humoristisk.

RETT I PØLSEBODEN: Phil Jones ble fintet ut av Kevin de Bruyne før 3–0-målet. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Lingard ble byttet ut til pause, og flere på tribunen jublet da dette ble annonsert før avspark i andre omgang.

– Det virker som fremtiden hans ligger et annet sted, skriver The Times om den offensive midtbanespilleren som ikke har scoret et Premier League-mål siden 2018.

Men uansett hvor brutale adjektivene om Solskjær og United-spillerne er, så er de fortsatt ikke slått ut av ligacupen. En tomålsseier på Etihad Stadium om tre uker vil sikre at lagene må gjøre opp om finaleplassen på straffer.

Publisert: 09.01.20 kl. 05:50

Mer om

Flere artikler