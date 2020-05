TRE GENERASJON: Eirik Bakke sammen med sin eldste sønn Johan, foran bildet av den mangeårige Sogndal-kapteinen Svein Bakke. Johan er nå tredje generasjon Bakke som snuser på A-laget til Sogndal. Foto: Hallgeir Vågenes

Bakke roper varsku om rekruttering: – Mister typer som Tore André Flo og Grodås

SOGNDAL (VG) Sogndal-trener Eirik Bakke mener norsk fotball står i fare for å ikke oppdage den neste Tore André Flo eller Frode Grodås – og roper et lite varsku om frafallet blant de unge.

Bakke senior formelig tripper sittende i sofaen ved Bakkeplassen på Fosshaugane klar til å begynne årets sesong. Likevel ser den tidligere Premier League-sjernen mørke skyer i horisonten. Bakke er bekymret for at frafallet i fotballen kan bli stort etter unntakstilstanden blir opphevet.

– Vi merker enorm forskjell på dem som har trent ivrig og ikke i denne perioden, sier Bakke.

Med snaue syv tusen innbyggere i bygda, legger han vekt på at «vi trenger alle vi kan ha, vi». Norges Fotballforbund (NFF) deler bekymringen om et forsterket frafall i corona-perioden.

Mer sentralisert

Men Bakke stopper ikke der. Han mener det nå er en sentralisering av talentutviklingen i Norge, og at det i verste fall kan føre til at man går glipp av de beste spillerne fra distriktene.

– Alt blir sentralisert mye mer, og det gjør at vi mister mange av miljøene rundt om i landet, de små miljøene blir glemt. Vi merker det også i Sogndal. Vi i Sogndal må være med på den galeien som blir bestemt fra de store byene, og får ikke anledning til å gjøre det like mye på vår måte, sier han engasjert.

– Hva blir konsekvensene av dette?

– Nå kommer nesten alle toppspillerne fra byene. Før kom de fra fjordene. Nå utvikler vi spillere som skal passe i en viss ramme, og mister «typene» – som Tore André Flo, «Myggen», Frode Grodås og den gjengen der.

– Hvordan merker dere dette i Sogndal?

– Det er vi fra de små stedene som lider av denne utviklingen, for vi greier ikke holde på som i Stabæk eller andre mer ressurssterke klubber i byene. Derfor må vi også få midler til å gjøre det på vår måte, vi må passe på at vi ikke glemmer talentene rundt om, talentene som kommer sent.

ENGASJERT: Eirik Bakke er opptatt av talentsatsingen i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

– Ingen forskjell

Bakke trekker frem NFF-programmet Landslagsskolen (se faktaboks) gjentatte ganger. Han er kritisk til den modellen, og mener den gjør veien lengre for distriktstalentene.

– Jeg tror det er mye vanskeligere for unge spillere i distriktene å bli gode nå, det er vanskelig for våre spillere å nå opp til kriteriene i Landslagsskolen. Det hadde vel ikke Jostein eller Tore André Flo gjort. Nå faller disse typene fra, påpeker han tørt.

Dette er «Landslagsskolen» Landslagsskolen er et program utviklet av NFF for å identifisere de beste fotballtalentene i alderen 13 til 16 år. Helt fra breddeklubbene, som deles inn i soner, blir gode spillere identifisert og fra 13 års alder blir de beste med i kretsen. Året senere kommer muligheten for å spille med de beste fra landsdelen, samt en egen talentleir, før landslagene blir introdusert fra 15-årsalderen. Landslagsskolen skal også være en viktig utviklingsarena for ungdomstrenere, samt være møteplass for klubber, kretser og forbund. Kilde: Fotball.no Vis mer

Håkon Grøttland er seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i NFF, og er mannen bak Landslagsskolen. Han ser ikke helt bekymringen til Bakke, men:

– Det er blitt mer profesjonelle klubbmiljøer i noen byer, og det er ofte knyttet til kjøpekraft og betalingsdyktige foreldre. Dermed ser vi at det er veldig profesjonelle breddeklubber på eksempelvis Oslo vest. Men Landslagsskolen forskjellsbehandler ikke by og bygd. De som blir aller, aller best er de som ikke får alt servert på et sølvfat. Jeg ser ikke store grunner til bekymring, og det er rivende utviklingen også i distriktene, sier Grøttland.

Hentet opp sønnen

Eirik Bakke har også hentet opp eldstesønnen Johan (16) til trening med A-laget. Han kan bli tredje generasjon Bakke på laget, etter legenden og bestefar Svein, kalt «Mr. Sogndal», og pappa Eirik.

– Tja, jeg har bedre skudd, kanskje?

Johan ser litt nølende opp på sin far, der de står sammen foran bildet av Svein Bakke.

VG utfordrer 16-åringen på hva han er bedre enn sin far og trener på, men han veier sine ord nøye.

Coronasituasjonen har gjort at Johan har begynt å trene noen ganger med A-laget, og du gjettet riktig: Han er også en midtbanespiller.

Johan Bakke er ikke selv del av ungdomslandslagene, men tar steg for steg på trening under farens vinger. Det får imidlertid ikke bestefar Svein Bakke se på nært hold. Sogndal-legenden gikk brått bort like før jul i 2015.

– Det er jo synd at han ikke får se det selv. Pappa og Johan hadde et veldig nært forhold, sier Eirik Bakke.

Før han blir stille en liten stund.

– Men han følger nok med fra der han er.

