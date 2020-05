Gaute Helstrup presentert som ny Tromsø-trener: – Kan bli «jævlig bra»

TROMSØ (VG) Her blir Gaute Helstrup (44) presentert som ny Tromsø-trener. Han smilte offensivt da han møtte pressen på Alfheim stadion - og klinket til med nordnorske kraftuttrykk.

Tirsdag bekreftet TIL at Gaute Helstrup blir ny hovedtrener. Han ble fristilt fra kontrakten med HamKam, som opprinnelig varte ut 2020. Onsdag ble han presentert på en pressekonferanse på Alfheim.

– Jeg vil starte med å takke HamKam. Jeg hadde et veldig lærerikt og flott år der. Jeg kjenner også at jeg er glad for at vi fant en god løsning da TIL kom på banen. Jeg er Tromsø-gutt og har alltid hatt et forhold til TIL og Tromsø-fotballen. Jeg har vært heldig som har hatt mange roller i fotballfamilien her. Da TIL tok kontakt, kjente jeg fort at dette trigget. Jeg tror dette kan bli jævlig bra, for å bruke et nordnorsk uttrykk, sier Helstrup på pressekonferansen.

44-åringen erstatter finske Simo Valakari. Den tidligere TIL-treneren brøt med klubben i april etter det han selv beskrev som en «utfordrende situasjon».

Fakta Gaute Helstrup Gaute Ugelstad Helstrup: Født: 15. mai 1976. Klubber som spiller: Tromsø, Tromsdalen, Haugesund, Tromsdalen. Klubber som trener: Tromsdalen, HamKam, Tromsø. Vis mer

Tromsø rykket ned til OBOS-ligaen i siste serieomgang forrige sesong etter 1–1 mot Stabæk hjemme på Alfheim.

– Det sies fra andre TIL-legender at det er et krav om at man rykker rett opp igjen, hva tenker du om det?

– Vi vil komme opp igjen. Det er sikkert det alle vil høre med en gang. Vi kommer til å gå for det. Det er enda viktigere for oss at vi får utvikling. Vi skal legge et grunnlag i 2020 som gjør at vi blir bedre i 2021. Vi vil tilbake, svarer Helstrup på VGs spørsmål.

– Dere har litt mangelfull dekning på topp, har du speidet deg ut en spiss som kan score de 20 målene man kanskje trenger for å rykke opp?

– Vi har spennende gutter allerede og mye offensiv kraft vi har troen på. Det kan være vi vil jobbe litt med spillerlogistikk, men ser man på stallen nå er det mange gutter som kan og skal bli bedre. Det er et godt utgangspunkt, svarer den ferske TIL-treneren.

Den nye TIL-treneren var hovedtrener for Tromsdalen fra 2011 til 2018, da han dro til HamKam. Etter én sesong i Hamar, som endte med 10. plass i OBOS-ligaen, er han tilbake i nord.

Han bestemte seg nokså raskt for å takke ja til Tromsø. Men de siste dagene på Hamar var vanskelige medgir han.

– Jeg ble værende for meg selv, og spiste knekkebrød, sier Helstrup - om den siste tiden i Mjøsbyen.

