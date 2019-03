Ødegaard har aldri vært bedre: – Fortsatt mange som er kritiske

OLIVA (VG) Martin Ødegaard (20) leverer sin beste sesong i karrieren, men mener at han ikke stilner kritikerne av den grunn.

Drammenseren har allerede slått sin egen rekord for antall målpoeng på én sesong.

Hans bestenotering hittil var fem mål og seks assists på 23 kamper for Strømsgodset i 2014. Denne sesongen har han levert syv mål og seks målgivende pasninger på 26 kamper for Vitesse – og det gjenstår fortsatt åtte seriekamper.

– Jeg føler jeg er i veldig fin utvikling. Jeg har hatt en bra sesong, spesielt den siste halvdelen. Jeg føler at jeg har tatt veldig store steg, sier Ødegaard til VG.

– Hva har du blitt bedre på?

– Jeg føler jeg har blitt litt mer direkte, søker flere skudd og sistepasning. Jeg leter enda mer etter det i år enn i fjor. Og så føler jeg at jeg har blitt større og sterkere og litt bedre defensivt. Det er en fin kombinasjon.

– Føler du at du har motbevist en del kritikere denne sesongen?

– Jeg vet ikke helt om jeg har motbevist så mange, for det er vel fortsatt mange som er kritiske. Sånn er det alltid. Noen som er positive, andre som er veldig kritiske. Det er bra, sånn er det med fotball, det er mye interesse og det synes jeg er positivt, men tror det er mange som fortsatt er kritiske, sier Ødegaard og flirer – under et større intervju med VG som du kan se et utdrag fra her:

– Har vært overdrevet hele veien

Han fortsetter:

– Jeg vet jo det, at det er mange som er kritiske til mye av det jeg gjør og mye av det jeg har gjort, men det er sånt som hører med.

– Bare i Norge eller generelt?

– Det er litt generelt. Når man går til Madrid som unggutt, er det mange som får en mening. Det hører med, og det synes jeg bare er morsomt egentlig, sier Ødegaard, som mener omtalen av ham har vært overdreven siden starten av karrieren:

– Jeg føler det har vært overdrevet hele veien, enten den ene eller den andre veien. Det var veldig mye positivt i starten, og så var det ganske mye negativt en periode. Nå er det litt midt imellom, så det begynner å bli bedre. Jeg tror det begynner å bli litt mer realistisk nå.

Han er sin egens fremste kritiker, mener unggutten.

– Det er først og fremst godt å vise meg selv hva jeg kan gjøre. Jeg tror jeg er flinkere til å snakke negativt om meg selv enn andre er. Jeg stiller høye krav til meg selv og kan fort bli veldig skuffet hvis jeg ikke leverer, så for min egen del er det veldig deilig.

– Har du tvilt på noe tidspunkt?

– Nei, jeg har ikke tvilt på at jeg kan nå langt og få en god karriere. Det har jeg aldri tvilt på. Men når du spiller kamper som du ikke er helt fornøyd med, så kan du bli veldig skuffet, og det er ikke helt bra, sier Ødegaard.

Stjernespekket selskap

Han har lenge vært vant med å figurere på diverse talentlister rundt omkring, men i februar ble han av speidertjenesten InStat Scout tatt ut på månedens lag blant spillere under 21 år, basert på prestasjonene hans i Vitesse.

Blant de andre stjernene på laget var Kylian Mbappé (PSG), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) og Phil Foden (Manchester City).

– Dette er basert på prestasjoner og statistikk, ut fra hva du leverer og ikke noens mening, så det er veldig kult. Når man ser de andre spillerne som er der, så er det mye bra, så det å være på et sånt lag er veldig kult, sier Ødegaard.

– Er du på nivå med disse spillerne?

– Det skal ikke jeg spekulere i. Jeg spiller i en annen liga enn dem. Det er ikke min rolle å spekulere i hvem som har størst potensial. Men det er veldig stas å være på et lag med dem.

23.03.19 02:09