Zlatan Ibrahimovic i aksjon mot Genoa før corona-pausen. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Italienske medier: Zlatan skal ha skjelt ut direktør

Det skal være full bulk mellom Zlatan Ibrahimovic (38) og Milan-ledelsen foran fredagens semifinalekamp i cupen mot Juventus.

Nå nettopp

Her er fredagens oddstips!

Italienske medier referer med stor innlevelse hvordan svensken skjelte ut direktør Ivan Gazidis på treningen onsdag. Ibrahimovic står på at han har den samme lidenskapen for Milan som før, men sannsynligheten for at han blir å finne i klubben også til høsten, anses som minimal.

– Det er ikke lengre det Milan jeg kjenner. Det finnes ikke noe prosjekt. At jeg fortsatt er her, skyldes min lidenskap, skal Ibrahimovic ha sagt til Gazidis på onsdagens trening ifølge La Gazzetta dello Sport.

Fredag kan du vinne 210 millioner kroner i Eurojackpot! Trykk her hvis du ønsker å spille før kl. 19.00!

Ifølge avisen skal flere av lagkameratene har vært lite fornøyd med at svensken tok ordet. Men de var enda mindre fornøyd med Gazidis’ besøk. Gazidis skal ha vært på treningsanlegget Milanello for å fortelle spillerne om lønnskuttet som følge av corona-tapet.

VG har ikke klart å bringe på det rene om Ibrahimovic eller Milan-ledelsen har svart på påstandene.

les også Zlatan-formue: 1,4 milliarder

– Hvis det som står i mediene nå stemmer, skal mye av frustrasjonen til Zlatan gå på at Milan ikke er som det en gang var. Akkurat det er jo ingen godt bevart hemmelighet, og noe Zlatan åpenbart burde vært klar over før han signerte, mener Even Braastad, som utgjør halvparten av podcasten Støvelball.

– Han skal også ha reagert på at Gazidis har vært veldig fraværende de siste fem ukene, men plutselig viste seg igjen da det var snakk om lønnskutt. Timingen for en slik beskjed kunne jo vært bedre, nå like før semifinalen mot Juventus.

les også 13 superbiler fra Zlatans garasje

– Zlatans følelser for Milan er som før, men muligheten for forholdet kan fortsette, er minimalt med tanke på tingenes tilstand, skriver La Gazzetta dello Sport.

Her kan du teste vinnerlykken i Eurojackpot, Lotto eller Vikinglotto!

Even Braastad forklarer litt om situasjonen i klubben:

– Det har jo, som i mange av de foregående sesongene, vært mye endringer i Milan. I tillegg til et tidlig trenerbytte - Stefano Pioli inn for Marco Giampaolo - har sportsdirektør Zvonimir Boban forlatt klubben etter uenigheter med Gazidis.

les også Hammarby-profil om overraskende Zlatan-besøk: – Han løfter hele laget

Juventus og Lazio kjemper om gullet i Serie A, mens Milan ligger på 7. plass.

– Milan har fortsatt muligheten til å kvalifisere seg til Europa League neste sesong, men Coppa Italia er eneste mulighet for tittel. Det er jo et trofé Zlatan, tross gode år i Juventus, Inter og Milan, mangler i samlingen sin, fastslår Even Braastad.

VG-tips: Under 2,5 mål

Dette er semifinaleretur og lagenes første kamp siden pandemien satte en stopper for fotball i midten av mars. I Italia begynner de med cupen først. Finalen spilles på onsdag førstkommende før Serie A åpner neste helg.

Det endte 1–1 i det første møtet i februar. Der tok Milan føringen før Cristiano Ronaldo utlignet på et straffespark på overtid. Torino-klubben vant fire av fem ligamatcher før oppholdet. Mens Milan-fasiten viser 1–2–2- på fem siste seriekamper. Og her er Zlatan Ibrahimovic (a) ute. Juventus mangler Gonzalo Higuain (a)

Vi lander på et singlespill med kun to utfall. Under 2,5 mål til 1,87 i odds. Spillestopp er kl. 20.55 og Tv2 Sport 1 sender kampen.

Publisert: 12.06.20 kl. 15:54

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Fra andre aviser