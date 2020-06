Sa opp bussjåførene – nå får storklubben gjennomgå

TRØSTESLØST: Schalke-trener David Wagner (t.v.) sliter kraftig om dagen. Nå er det også klart at stjernen Salif Sané (blå drakt til høyre) er ute for resten av sesongen. Her er de fotografert etter 1–1-kampen mot Union Berlin sist. Foto: MICHAEL SOHN / POOL / AP POOL