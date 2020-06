I GANG IGJEN: Raheem Sterling feirer det første Premier League-målet på 100 dager, alle lag inkludert. Foto: Dave Thompson / AP Pool

Manchester City herjet med Arsenal – utsatte Liverpools gullfest

(Manchester City - Arsenal 3-0) Liverpool drømte om å sikre seg ligagullet på erkerival Everton sin hjemmebane førstkommende søndag. Det håpet satte ulykksalige David Luiz en stopper for.

Om Manchester City hadde tapt mot Arsenal i «PL-comebacket», kunne Liverpool - riktignok med seier mot Everton - ha feiret klubbens etterlengtede Premier League-gull allerede søndag, og det etter bare 30 spilte kamper.

Den muligheten ble brått tatt bort fra rødtrøyene da Premier League var tilbake med et smell etter 100 ligafrie dager som følge av corona-pandemien som herjer.

Og i 21.15-kampen var det duket for storkamp mellom regjerende mester Manchester City og Arsenal.

Bortelaget fikk en svært uheldig start på kampen med skade på Granit Xhaka og Pablo Marí, og vondt gikk til verre da innbytter David Luiz klønet en pasning i bakrom fra Kevin De Bruyne videre til Raheem Sterling.

Man. City-vingen takket og bukket for tilliten - og hamret inn kampens første etter at hjemmelaget hadde brent en rekke store sjanser.

– Det er noe jeg har ventet på, og da jeg fikk sjansen, så tok jeg den, sier Sterling, som scoret sitt første mål i 2020, til Sky Sports.

Like etter pause gikk verre til verst for innbytter David Luiz. Han rev ned Riyad Mahrez, fikk rødt kort og måtte se Kevin De Bruyne ekspedere straffen i mål.

Manchester City hadde ingen problemer med å holde unna for Arsenal med én mann mer og vant 3-0 etter at innbytter Phil Foden scoret på tampen.

Et skår i gleden for Man. City skjedde imidlertid med ti minutter igjen å spille. Ederson kom ut for å klarere, gjorde det, men kolliderte også voldsomt med stopper Eric Garcia.

Den unge City-spilleren ble liggende, men rørte på seg etter hvert, før han etter flere minutter med stopp i spillet ble båret ut med oksygenmaske over ansiktet.

Seieren betyr at Liverpool ikke lenger kan bli kronet seriemester på Goodison Park søndag.

Hvis Liverpool slår Everton på søndag, samtidig som Manchester City taper hjemme mot Burnley mandag, blir Liverpool seriemestere hjemme i egen stue mandag kveld.

Kanskje blir det lignende scener som dette, da Leicester vant det sensasjonelle gullet i 2016?

Vinner Manchester City også mot Burnley, kan Liverpool avgjøre ligagullet hjemme mot Crystal Palace onsdag, så lenge de slår Everton tre dager tidligere.

PS: Ifølge ESPN er målforskjellen mellom Manchester City og Arsenal på de siste seks møtene på hele 17-2.

Publisert: 17.06.20 kl. 23:16 Oppdatert: 17.06.20 kl. 23:34

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 29 19 3 7 71 – 31 40 60 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

