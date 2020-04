BEKYMRET: Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Fredrik Hagen

NFF-presidenten krever krisepakke-endring

Norges fotballforbund (NFF) krever kompensasjon for tapte inntekter av mat og drikke, samt reklame- og sponsorinntekter i forbindelse med avlyste arrangementer i mars og april. Det får de ikke med nåværende retningslinjer.

Nå nettopp

Fredag 3. april vedtok Kulturdepartementet en krisepakke på rundt 700 millioner kroner for idretten og frivilligheten med hensikt å kompensere for tapte arrangementsinntekter i perioden 5. mars til 30. april.

Norges idrettsforbund var tidlig ute med å kalle det en god start, men var samtidig klar på at det var langt fra nok.

Nå reagerer fotballpresident Terje Svendsen på retningslinjene som er lagt frem av Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal behandle søknadene om kompensasjon.

les også NFF-presidenten slår full alarm: Frykter konkurser i Eliteserien og Obos-ligaen

Der står det blant annet man ikke kan søke om kompensasjon for følgende:

Tapte inntekter fra planlagt salg av mat og drikke

Tapte reklame/sponsorinntekter

– Dette er ikke slik NFF og andre i idretten oppfattet intensjonen med krisepakken. For våre klubber er disse to punktene en uløselig og naturlig del av helheten i et arrangement og viktige inntektskilder som definitivt er med på å finansiere frivilligheten og driften av våre klubber. Det samme gjelder for de fleste andre særforbund og klubber i idrettsnorge, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF sendt ut onsdag ettermiddag.

les også Her blir det intern coronastrid

Fotballforbundet mener at dersom ikke disse inntektskildene blir en del av regnestykket, så kan det føre til at arrangører ikke er søknadsberettighet. Minstekravet er at tapt billettinntekt, deltakeravgifter eller merutgifter overstiger 25 000 kroner.

– Vi mener Lotteri- og stiftelsestilsynet sin avgrensning på disse områdene er i strid med intensjonen fra offentlige myndigheter og disse avgrensningene må fjernes før det åpnes for søknader 14. april, sier han videre.

NFF hevder å ha en god dialog med Norges idrettsforbund på denne problematikken.

Publisert: 08.04.20 kl. 17:22

Fra andre aviser