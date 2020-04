STRIDSTEMA: Terje Lübeck, her på en kunstgressbane i Oslo, ble forsøkt sanksjonert av NFF Oslo – men uten hell etter at han tok saken til ankeutvalget i NFF. Foto: Bjørn S. Delebekk

Akademi-leder vant barnekamp mot NFF: – Trist sak

TEISEN, OSLO (VG) Terje Lübeck og Norsk Fotballakademi bryter bevisst barneidrettsbestemmelsene for å utvikle morgendagens toppspillere. Nå har Norges Fotballforbund tapt i forsøket på å stanse dem.

Etter at NFF Oslo først ila Lübeck en irettesettelse tidligere i år, har nemlig ankeutvalget i Norges Fotballforbund nå kommet til motsatt konklusjon.

Årsak: Akademiet er privateid og lederen der kan ikke ilegges straff for det han gjør der, selv om han også er medlem av en vanlig fotballklubb.

– Norges Fotballforbund må åpne øynene og se at det finnes flere måter å gjøre ting på, sier Lübeck.

Han møter VG på kunstgressbanen på Teisen i Oslo. Corona setter sitt preg på hovedstaden, men sola skinner fortsatt. Også over Terje Lübeck og Norsk Fotballakademi (NFA).

I 14 år har de tilbudt barn og unge med ekstra høye ambisjoner et tilbud i tillegg til vanlig klubbfotball. Over tusen gutter og jenter har vært innom akademiet på disse årene. Celtic-spiller Kristoffer Ajer er én av dem.

To til tre ganger i uken blir barna trent av betalte trenere i et profesjonelt miljø, mens de til vanlig hører hjemme i andre klubber.

Så langt i denne saken har det vært få stridstemaer. Men omtrent her starter også uenigheten:

For ifølge norske barneidrettsbestemmelser, så kan skal ikke barn konkurrere om plasseringer før de er 11 år gamle. Det er også forbudt å ta med spillerne til konkurranser utenfor Norden før spillerne har fylt 13 år.

Privateide Norsk Fotballakademi bryter begge disse punktene med åpne øyne.

Alf Hansen, direktør for utviklings- og aktivitetsavdelingen i Norges Fotballforbund, understreker at norsk idrett står samlet om barneidrettsbestemmelsene:

– For Norges Fotballforbund dreier dette seg om å stå bak et verdisett vi er samlet om i norsk idrett. Det dreier seg ikke om ikke å akseptere at man har ulik tilnærming til hvordan man skal organisere trening av barn. Her vil det være mange variasjoner og oppfatninger. Det er helt i orden og også positivt. Skillet går når barneidrettsbestemmelsene brytes og ansvarlige aktører med det plasserer seg utenfor norsk idretts verdisett, sier han.

I tolv år har Norsk Fotballakademi sendt svært unge spillere til Mundialito cup i Portugal, gjerne omtalt som «VM for yngre». De deltar også i en cup i Baltikum, og de har sendt spillere for å delta i en turnering i Danmark, der unge spillere deltar i sluttspill og finaler.

Når akademiet selv arrangerer «Kompis cup» to ganger i året, er det med sluttspill og eventuelt straffesparkkonkurranser.

– Barneidrettsbestemmelsene i Norge er klare. Kan dere ikke bare følge dem?

– Jo det kunne vi gjort. Men vi mener at spillerne i så fall ikke får et fullgodt tilbud. Utviklingsmulighetene begrenses, blant annet ved at de ikke får lov til å konkurrere og møte god utenlandsk motstand før en viss alder. Å konkurrere er også en egenskap som bør utvikles, sier Lübeck.

– Vi har aldri tenkt at det vi gjør er feil, siden vi, som private, ikke er en del av NFF-systemet. Men NFF har altså ønsket å ta meg for noe jeg har gjort utenfor deres system, sier han.

NFF-DIREKTØR: Alt Hansen, her avbildet i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NFF Oslo idømte ham en formell irettesettelse for brudd på idrettens barnebestemmesler 17. mars i år. Dette ble begrunnet med at Lübeck parallelt med jobben i NFA også er leder av Fornebu FK.

Da akademiledederen tok saken videre til ankeutvalget i Norges fotballforbund, vant han derimot frem: Der ble det slått fast at Lübeck, som Fornebu FK-leder, ikke kunne dømmes for noe han gjorde i privat regi på akademiet.

Han ble overrasket da NFFs ankeutvalg ga ham medhold i en sak som var fremmet av egen organisasjon. Samtidig mener han det er betryggende at utvalget opptrådte som uavhengig av NFF. Han var innstilt på å forfølge saken i en sivil rettssal.

– Jeg synes hele saken er trist. Vi gir barn, som selv velger om de vil delta, et godt sportslig tilbud. NFF gjør derimot alt for å ødelegge. De ønsker ikke et alternativ til det forbundet selv driver med. De vil ha en eksklusiv rett til å drive med fotball i Norge, sier han til VG.

– Er vi i det gamle Sovjetunionen? tilføyer han spørrende.

Filosofien på Norsk fotballakademi handler blant annet om nivådeling: Spillerne deles inn og spiller i grupper basert på hvilket nivå de holder, på tvers av kjønn, og uavhengig av om de er ni, ti eller elleve år gamle.

– Det er et profesjonelt tilpasset og komplett opplegg for de som vil delta. Dette skjer etter prinsipper fra franske, og andre europeiske toppklubber, der mye handler om utvikling av tekniske grunnferdigheter, motorikk, koordinasjon og spilleforståelse. Når spillerne er «ferdige» som 12-åringer, så kan vi krysse av på en ferdighetsskala, som viser hvilke ferdigheter de innehar, sier Lübeck.

UTFORDRER NORSKE REGLER: Terje Lübeck og Norsk Fotballakademi erkjenner at de bryter norske barneidrettsbestemmelser. Det gjør de, sier de, for å bedre utvikle fotballtalenter. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han trekker frem hvordan akademiet gjennom 14 år har utviklet omtrent 50 spillere til de tre øverste nivåene i norsk fotball. Ifølge Lübeck har 15 av dem fått landskamper.

– Det dukker opp stadig flere akademier der ute. Ser noen fare ved dette?

– Nei, jeg synes tvert imot det er positivt, siden man utfordrer klubbene. Jo mer konkurranse, jo bedre kvalitet. Dette er en bransje i konkurranse, og da må klubbene skjerpe seg og komme opp med et så godt tilbud at det ikke er bruk for oss. NFF bør heller stille seg spørsmålet «Hvorfor er det slik, hvorfor er det etterspørsel etter private akademier», i stedet for å drive heksejakt på oss, sier Terje Lübeck.

Alf Hansen i NFF er forelagt utspillene fra Lübeck. Hansen karakteriserer kommersielle aktører som NFA som en marginal del av norsk fotball.

– Vi utvikler oss kontinuerlig med ulike aktivitetskonsepter og utdanning av trenere. Konkurransen i vårt eget system er god og vi har et svært tett og godt samarbeide med andre store breddenasjoner om ulik tilnærming til barneidrett. Vi ser ikke på NFA som noen konkurrent, men er opptatt av idrettens verdigrunnlag, sier han.

– Hva tenker du om at ankeutvalget i NFF går mot NFF Oslos irettesettelse?

– Vi har en lang tradisjon om at våre dømmende organer er frie og uavhengige. Derfor kan og vil ikke jeg kommentere avgjørelser i våre juridiske utvalg. Det blir helt feil. Vi må heller ha en politisk diskusjon på hvordan vi skal forholde oss til slike saker, sier Hansen.

