PRESSES UT? Juventus virker ikke å ønske Paulo Dybala i fremtiden. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Derfor er Dybala en nøkkelperson i overgangsinnspurten

Hva skjer med Juventus’ Paulo Dybala (25)? Det er det store spørsmålet når overgangsvinduet nå er i ferd med å lukkes - og det påvirker trolig langt mer enn én overgang.

Ryktemøllene har gått varme med navnet «Paulo Dybala» denne sommeren. Argentineren har vært sterkt knyttet til en mulig Manchester United-overgang, men nylige rapporter mener at en mulig byttehandel med Romelu Lukaku nå er usannsynlig.

les også Solskjær dropper Dybala-overgang: – Vil ha spillere som ønsker å være i United

Så kom meldingene om at også Tottenham har kastet seg inn i kampen om argentineren, men heller ikke det har materialisert seg.

Mandag var 25-åringen tilbake hos Juventus, til den italienske fansens store begeistring.

Men det er ikke bare hvor Dybala havner som er spennende. For det er en hel rekke potensielle overganger som står og hviler på hvor argentineren ender opp.

– En Dybala-overgang kan sette i gang en dominoeffekt, det er et trekk som kan utløse veldig mange overganger det neste døgnet, sier Viasports fotballekspert Petter Veland.

Romelu Lukaku

Situasjonen rundt Manchester Uniteds spiss Romelu Lukaku så ut til å løse seg med en byttehandel med Juventus, men det stoppet opp da Dybala sa nei til United.

– Det virker ikke som Dybala er veldig sugen på å forlate Juventus, så den linken har dødd litt ut, sier Petter Veland.

Romelu Lukaku er uansett helt tydelig ikke i Ole Gunnar Solskjærs planer, og mandag dukket det opp bilder av Lukaku i Anderlecht-treningsklær. Ifølge Sky Sports har Solskjær gitt beskjed om at spissen kan bli i hjemlandet frem til en overgang er på plass, mens BBC skriver at Lukaku ble bøtelagt for å ikke ha møtt på trening tirsdag.

Inter er også et lag som har vist interesse for United-spissen, men også der har Dybala innvirkninger. Inter er nemlig interesserte i å bli kvitt Mauro Icardi før de henter nye spillere, og Juventus ser på han som en mulig Dybala-erstatter.

I KULDEN: Romelu Lukaku har ikke spilt et sekund for Manchester United i sommer. Foto: Sjur Stølen / Sjur Stølen / VG

Christian Eriksen

Som nevnt har Tottenham kastet seg inn i kampen om Paulo Dybala.

Sky Sports hevdet tirsdag at klubbene var enige om en overgang verdt 70 millioner euro, men Dybalas lønnskrav skal ha satt en stopper for overgangen.

Om Tottenham skulle klare å sikre seg signaturen til Juve-juvelen til slutt, så kan det bety at de har råd til å gi slipp på Christian Eriksen.

– Eriksen sa det var på tide med nye utfordringer tidlig i sommer, og det er nok lurt for begge parter å bli enige om noe, med ett år igjen på kontrakten, sier Veland.

Det var rykter om Real Madrid, men i det siste har det florert rapporter om at Manchester United også er veldig interesserte i å skaffe seg den danske silkefoten. Men igjen: Det kommer an på Dybala.

– Hvis Tottenham ikke får inn en offensiv midtbanespiller endrer situasjonen seg. Pochettino vil være meget misfornøyd hvis vinduet bare ender med Nbombele inn, og Eriksen ut.

Onsdag kom derimot meldingen om at United har trukket Eriksen-interessen.

Philippe Coutinho

Et annet alternativ som kan være utløsende for en potensiell Eriksen-overgang er Philippe Coutinho. Det var flere sprikende meldinger om Barcelona-spilleren tirsdag.

L’Equipe mente at brasilianeren ville gå på lån til Arsenal, men like etter skrev Sky Sports at Tottenham-manager Maurizio Pochettino hadde kontaktet den tidligere Liverpool-spilleren personlig.

Pochettino og Coutinho har historie sammen fra Espanyol, men også den låneovergangen står på om Dybala velger Tottenham. Da vil et Coutinho-lån bli i meste laget for London-klubben.

– De velger definitivt en permanent Dybala-overgang fremfor et Coutinho-lån. Tottenham har ikke for vane å låne spillere, men Coutinho er en «game changer». Om de ikke får Dybala, og har muligheten til å hente Coutinho på lån, så bør de gjøre det, sier Veland.

ENGLAND-RETUR? Både Arsenal og Tottenham skal være interesserte i å låne Philippe Coutinho. Foto: Bjørn S. Delebekk

Neymar

Det er heller ingen stor hemmelighet at Neymar vil vekk fra PSG, og Paris-klubben skal ha gått så langt som til å tilby brasilianeren til en rekke europeiske klubber, men de har ikke fått napp ennå.

En av klubbene det er snakk om er Juventus, og PSG skal også være en mulig destinasjon for Dybala.

– Hvis Dybala forlater Juventus, så trenger de en erstatter. Men det spørs om Sarri har lyst på flere stjernespillere med høyt selvbilde, som Neymar. Blir det for mange av dem kommer man ofte i en situasjon der noen blir misfornøyde, sier Veland.

TIL SALGS: Neymar. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Paul Pogba

Så er det Paul Pogba da. Den karismatiske Manchester United-midtbanespilleren har flørtet med en overgang vekk fra England i hele sommer, og en retur til Juventus har vært nevnt.

Da er i så fall Paulo Dybala en brikke som kan brukes i overgangen, og det er nok lite sannsynlig at United selger Pogba tilbake til Juventus igjen uten å få noe tilbake.

Solskjær har derimot gjort det klart at Pogba blir i United.

– Med 36 timer igjen av vinduet kan jeg ikke se for meg at noe skal skje der. Om United ikke får inn en offensiv midtbanespiller, men likevel selger Pogba, da vil de stå igjen som den store taperen, sier Veland.

– Om de skulle ende opp med Dybala likevel, da er det mulig. Men det er lite sannsynlig, sier han.

Mario Mandzukic

Sammen med Dybala-ryktene har det også kommet rapporter om at Solskjær er ute etter den kroatiske Juve-spissen Mandzukic. Det kan derimot virke som at spissen bare var en del av den opprinnelige Dybala-bytteavtalen, og at en mulig Mandzukic-overgang til England også gikk i vasken på grunn av Dybala.

– Man hører om disse byttehandlene hver sommer, der en klubb har en spiller den andre klubben vil ha, så da kan de gi en annen spiller tilbake. Det skjer veldig sjelden, sier Veland.

LUKAKU-ERSTATTER? Manchester United skal ha vurdert Mario Mandzukic som erstatter for Romelu Lukaku. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

James Rodriguez

Viasport-eksperten trekker også frem en Real Madrid-duo som kan flytte på seg før vinduet stenger.

– James Rodriguez har knapt spilt fotball i sommer, og det samme gjelder for Gareth Bale. Det er et krystallklart signal fra Zidane om at de kan godt bli her, men dere får ikke spille noe særlig fotball, sier han.

– Begge kan bekle omtrent samme posisjon som Dybala, og spesielt James har alle kvalitetene som skal til for å passe i Serie A. Prislappen skal være 50 mill. euro, og når du ser hva andre går for, så skal ikke det skremme vekk klubber som PSG, Juventus og Manchester United, sier Veland.

Ifølge AS ønsker Cristiano Ronaldo å bli gjenforent med Rodriguez i Juventus.

GOD: James Rodriguez var god for Colombia i årets Copa America. Foto: Victor R. Caivano / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 07.08.19 kl. 11:35

