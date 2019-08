VISTE MUSKLER: Pep Guardiola var svært engasjert langs sidelinjen da Manchester City slo Liverpool i Community Shield. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Manchester City tok første stikk mot Liverpool

LONDON (VG) (Liverpool – Manchester City 1–1, 4–5 på straffer) Manchester City sikret seg sesongens første trofé i engelsk fotball etter en heseblesende forestilling på Wembley.

Det var smått utrolig at det kun sto 1-1 etter ordinær tid, men etter at begge lag misbrukte en haug med store sjanser, måtte Community Shield-oppgjøret avgjøres på straffer.

Der ble Liverpools midtbanespiller Georginio Wijnaldum synder da han ble den eneste til å bomme på sin straffe.

Dermed går City inn i Premier League-sesongen, som starter førstkommende fredag, med det psykologiske overtaket over det som forventes å bli deres argeste konkurrent om ligagullet.

Få irriterer seg nok mer over det enn Mohamed Salah, som misbrukte fire store sjanser til å score – den største av dem helt på tampen av overtiden, som du kan se her:

Endelig for Sterling

Den store nyheten hos Manchester City var midtbaneankeret Rodri, signert fra Atlético Madrid for over 650 millioner kroner i sommer, som med stoisk ro og majestetisk fysikk (191 cm) fremstod som om han har spilt under Pep Guardiola i en årrekke.

En annen nyhet var posisjoneringen til Raheem Sterling, det konstante uromomentet som leverte 17 mål og 10 assists i Premier League forrige sesong. Mye tyder på at det kan bli enda bedre uttelling i år; mot gamleklubben Liverpool startet 24-åringen som spydspiss, noe han ofte har gjort i denne sesongoppkjøringen.

Liverpool fansen buet kraftig da navnet hans ble ropt opp før kampen, men Sterling så ikke ut til å la seg påvirke. Det hadde kun gått et par minutter da han snappet ballen fra Joe Gomez og satte opp en stor sjanse som Leroy Sané banket i feil side av nettveggen.

les også Sørloth lånes ut i to år – forlenger Premier League-kontrakten

Den tyske kantspilleren har blitt koblet sterkt til Bayern München i sommer, og det var rapporter i tyske medier om at han ikke ønsket å starte Community Shield-oppgjøret i frykt for å bli skadet og ødelegge en mulig overgang.

Og etter bare ti minutter ble Sanés mareritt til virkelighet, da han ble liggende og vri seg i smerte etter en takling av Trent Alexander-Arnold. Han kom seg etter hvert på bena, men haltet av banen og inn i garderoben.

Allerede før han hadde rukket å komme seg inn i tunnelen, hadde City tatt ledelsen: En smart frisparkvariant resulterte etter hvert i en flott David Silva-flikk til Sterling – hvem ellers? – som satte ballen i mål via Liverpool-keeper Alisson Becker.

Sterling hadde gått målløs av banen mot Liverpool hele 10 ganger siden den svært upopulære avgjørelsen om å bytte ut rødt med lyseblått i juli 2015 etter en langvarig kontraktskrangel med Merseyside-klubben. Men i oppgjør nummer 11 lyktes han endelig.

SESONGENS FØRSTE: Her scorer Raheem Sterling sesongens første mål – godt hjulpet av en fomlende Alisson Becker (t.v.). Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Citys ustoppelige angriper ble ikke en mindre trussel da han ble flyttet ut på venstrekanten, som en følge av at spissen Gabriel Jesus erstattet Sané, for bare fem minutter etter målet var han igjen farlig frempå med en avslutning fra skrått hold.

Liverpool slo tilbake

Etter en førsteomgang dominert av et sofistikert og velspillende City-lag, slo Liverpool hardt tilbake etter pause. Virgil van Dijk var millimetere unna å utligne med et kraftig hodestøt, men ballen traff undersiden av tverrliggeren og spratt med minimal margin på feil side av målstreken.

Like etterpå skjøt Mohamed Salah i stolpen, noe han også hadde gjort i første omgang, før Sterling misbrukte en gigantisk kontringsmulighet alene foran Alisson.

les også Uniteds stjerneskudd forbløffer: – Lar seg ikke skremme av noe

Drøye ti minutter før slutt skulle Liverpool endelig få hull på byllen: Et innlegg fra van Dijk havnet hos stopperkollega Joël Matip, som var overlegen i duellen og stanget inn utligningen.

Salah misbrukte deretter to gigantiske muligheter til å avgjøre kampen, den siste av dem etter en heroisk redning på streken av Kyle Walker, og dermed måtte lagene skilles på straffer.

Der var det Manchester City som trakk det lengste strået etter Wijnaldums miss, og dermed kan Pep Guardiola juble for Community Shield-trofeet for andre år på rad.

Publisert: 04.08.19 kl. 18:07 Oppdatert: 04.08.19 kl. 18:29

