Bekreftet: Ejuke er klar for Heerenveen

Vålerenga og Heerenveen er enige om overgang for 21 år gamle Chidera Ejuke.

Nigerianeren kom til Vålerenga vinteren 2017 og har vokst stort som fotballspiller. Han har hatt en kanonsesong så langt i 2019 og ligger på topp på VG-børsen - sammen med Moldes Magnus Wolff Eikrem.

Ifølge Vålergengas hjemmeside har store internasjonale klubber vist interesse for publikumsfavoritten, som nå altså ender i «norske-klubben» Heerenveen.

Ejuke skriver under fireårskontrakt med Eredivisie-klubben.

En rekke kjente norske fotballspillere har vært i Heerenveen - sist Morten Thorsby, Martin Ødegaard og Dennis Johnsen.

Det har vært spekulert i en pris på rundt to millioner euro for Ejuke. Det er mer enn 19 millioner kroner.

Chidera Ejuke har spilt 69 kamper og scoret 15 mål for Vålerenga.

– Chiddi er en fantastisk type og en veldig god spiller som vi gjerne skulle beholdt ennå en stund til. Han har blitt gradvis bedre og mer stabil siden han kom hit vinteren 2017, og vi tror at vi kunne utviklet han enda litt til. Samtidig er Vålerenga en klubb som skal gi unge spillere sjansen til å reise videre når så gode muligheter som dette dukker opp. Heerenveen er en flott klubb med bra historikk på spillerutvikling, så vi tror dette er et fint steg for Chiddi videre i karrieren, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til Vålerengas hjemmeside.

Han forteller at Heerenveen har vist stor interesse for Ejuke over lang tid.

– Det har vært lange og til dels krevende forhandlinger, men både det de har presentert av planer for spilleren videre, og den økonomien de har valgt å legge inn i dette kjøpet i konkurranse med andre klubber, gjør at vi tror dette blir veldig bra for Chiddi, sier Ingebrigtsen.

Vålerenga har de siste årene solgt spillere som Sander Berge til Genk og Simen Juklerød til Royal Antwerp.

Publisert: 15.07.19 kl. 17:06 Oppdatert: 15.07.19 kl. 17:17

