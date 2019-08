TOMÅLSTAKK: Ole Gunnar Solskjær takker tomålscorer Marcus Rashford for innsatsen når han byttes ut i sluttminuttene. Foto: Julian Finney / Getty Images Europe

Kommentar

Hva kan kreves av Solskjær?

(Manchester United – Chelsea 4–0) Det er bortimot umulig å kombinere langsiktig tankegang og raske resultater, men Ole Gunnar Solskjær må nesten få det til likevel.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det gikk fint i første serierunde.

Solskjær kastet utpå Premier League-rundens yngste ellever, ble belønnet med en 4–0-fest, et kokende Old Trafford og fansen på sin side, i det minste i noen dager.

Det er ingen tvil om at det er betydelig skepsis knyttet til hvorvidt en mann uten særlig managererfaring på øverste nivå kan løfte United tilbake til toppen, ikke minst etter skandaleavslutningen for noen måneder siden, med null seire på de seks siste kampene og bare to på de 12 siste.

les også Solskjær fikk drømmestart på sesongen – Manchester United ydmyket Chelsea

Og det må mer til enn en litt heldig storseier over Chelsea til for å fjerne den skepsisen. Anerkjente journalister, som Jonathan Wilson i Guardian-podkasten Football Weekly, mener Solskjær vil få sparken i løpet av tre-fire måneder. Han er ikke alene om å være kritisk. Det pekes spesielt på at den norske manageren ikke har erfaringen og den taktiske klokskapen som trengs i konkurranse med andre managerstorheter.

Solskjær har kontrakt til 2022, tilsynelatende full ro og han understreker at han jobber for Manchester United, ikke seg selv. «Dette handler ikke bare om meg og resultater nå, eller mitt rykte, men at klubben flytter seg fremover i den riktige retningen», sa han på den siste pressekonferansen før møtet med Chelsea. Og det ser ut som han mener det, at han setter United foran seg selv.

Klubben har vært evigheter bak ligamesterne siden Alex Ferguson ga seg i 2013. På de seks siste sesongene har det blitt under 70 poeng i snitt. Manchester City har endt på 100 og 98 i de to siste. Det er galskap å tro at United har hentet igjen naboen allerede om ni måneder.

DEBUTMÅL: Manchester Uniteds spillere jubler etter Daniel James’ (nummer to fra høyre) 4–0-scoring. Rundt ham er Scott McTominay og Marcus Rashford. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Men selv om det ikke blir seriegull, er Solskjær nødt til å vise frem resultater, allerede denne høsten. United må henge med, spille god fotball og ingenting tilsier at dette laget ikke kan bli blant de fire beste og komme seg tilbake til Champions League.

Det vil være et krav til Solskjær. Nå er det hans lag, han har kjøpt og solgt, han har trent og instruert. Stallen kunne selvsagt vært enda bedre, det kan den alltid, men havner Manchester United utenfor «topp fire» vil sesongen garantert bli sett på som mislykket.

les også Lampard reagerer på Mourinho-dom: – Sa han det?!

Det har vært fokus på at det ikke er hentet inn forsterkninger på midtbanen, og heller ingen typisk målscorer, med Romelu Lukaku (12 ligamål i fjor) solgt til Inter. Men Solskjær virker fornøyd, han ønsker å satse ungt og seriestarten vil gi både ham og spillerne hans fornyet tro på at det er en korrekt vurdering.

En presset manager fikk vist frem at det han har drevet med i sommer ser ut til å fungere, og ikke minst at de nye, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire og Daniel James, gjør det samme. Wan-Bissakas livlige fart og Maguires ro og fysikk vil løfte et i mange år problemforsvar. Dét kan vi nesten konkludere med allerede etter 90 minutter.

Kontringsstyrken var også tilbake, intensiteten det samme. Spillerne jaget i flokk, stresset frem feil og så ut til å orke mer enn i mange kamper i våres. United kommer til å være et enda mer aggressivt lag denne høsten, og så også best ut defensivt når det ble trykket på i det offensive presset.

les også Rekordkjøpet hylles av Mourinho: – Fantastisk

Paul Pogba er en nøkkelmann og han viste i 2. omgang at Real Madrid er ute av hodet hans, i hvert fall for en stund. Den største stjernen sto bak de to siste målene, først med en langpasning, deretter med lange klyv.

STERK START: Det er usikkerhet rundt Paul Pogba etter noen «bråkete» sommermåneder, men han åpnet meget bra og brukte lang tid på å takke fansen etter kampen. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

Hvem skal score målene? Mye ansvar vil bli lagt på Anthony Martial, nå dyttet inn som midtspiss, og Marcus Rashford. De greide bare 20 mål til sammen i ligaen i forrige sesong (ti hver). Skal United være et topplag kreves det trolig at minst en av dem nærmer seg 20. Tre til sammen på én kamp er en god start.

United så mer «moderne» ut, mer opptatt av å beholde ballen over hele banen, ikke få panikk, hvilket også involverte keeper David de Gea. Han greide seg fint, med foran ham ble det gjort noen skumle pasningsfeil før pause, og Solskjærs lag var heldig som slapp unna ved et par-tre anledninger.

Her har United fremdeles masse å jobbe med, og vi fikk heller ikke svar på om Solskjær har utviklet et bedre offensivt mønster når motstanderne blir liggende lavt. Allerede i neste runde venter Wolverhampton, en motstander som lå bakpå, frustrerte United og vant 2–1 to ganger i mars/april.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Gløden var tilbake, noe Solskjær har fokusert mye på, hvilken innsats som kreves av en «ManUnited-player». Kroppsspråket så bedre ut, ikke minst fra Martial og Rashford, selv om det er umulig å si hvordan det hadde vært dersom Tammy Abraham hadde truffet noen centimeter lenger til høyre på stillingen 0–0, eller Emerson det samme på 1–0.

les også Lampard forsvarer Solskjær: – Veldig lett å sette folk i bås

Chelsea traff bare stolpen, Ole Gunnar Solskjær traff blink med denne uttalelsen før kampen. «Det er alltid mye følelser knyttet til serieåpningen».

Sjelden har Old Trafford reagert mer emosjonelt på en triumf siden Fergusons dager.

Men 97,37 prosent av sesongen gjenstår.

I fjor vant Manchester United bare én av ti kamper mot de såkalte «topp seks»-klubbene (1–0 over Tottenham borte).

Publisert: 12.08.19 kl. 04:37

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post