Globo: Neymar blir ikke tiltalt for voldtekt

Den brasilianske storavisen Globo melder at Sao Paolo-politiet har bestemt seg for å ikke tiltale fotballstjernen Neymar (27) for voldtekt.

Avisen skriver videre at politiet kom til sin konklusjon mandag kveld. Paris Saint-Germain-stjernen har vært under etterforskning for voldtekt denne sommeren, etter at en kvinne anklaget ham for å ha forgrepet seg på henne i Paris i slutten av mai.

Nå har politiet ifølge Globo og flere andre brasilianske medier altså kommet frem til at han ikke skal bli stilt for retten.

Neymar og kvinnen skal ha blitt kjent med hverandre på Instagram og senere møtt hverandre på et hotell i Paris. I etterkant av kvinnens anklager, publiserte Neymar en flere minutter lang forsvarsvideo på Instagram, der han delte meldinger sendt mellom de to.

Etter mandagens avgjørelse har påtalemyndigheten 15 dager på å kommentere konklusjonen. Etterforskningen ble åpnet 31. mai. Brasilianske medier skriver ikke om hvorvidt Neymar blir tiltalt for å dele eksplisitte bilder av kvinnen i sin forsvarsvideo.

Det har i kjølvannet fra anklagene vært steile fronter mellom partene, og kvinnen har i flere TV-intervjuer fortalt om de angivelige overgrepene. Neymar har på sin side respondert på sosiale medier.

Ingen av partene har benektet at samleie fant sted, men kvinnen hevder at han hadde sex med henne mot hennes vilje og ikke brukte kondom. I sin uttalelse sa Neymar, ifølge O Tempo, at det var samtykket til samleie og at han brukte et kondom.

Publisert: 29.07.19 kl. 23:51 Oppdatert: 30.07.19 kl. 00:03