JENTEFOTBALL: Fra 16.-delsfinalen i Norway Cup mellom Åsane og Nordre Fjell i 2019. Foto: Berit Roald

Oslo-ordføreren reagerer på ny NFF-forsikring: – Prisene må ned

Forsikringen i ungdomsfotballen skal ikke lenger være gratis, om fotballtinget i helgen følger NFF-styrets forslag. Oslo-ordføreren mener at fotballen allerede sliter med at det er for dyrt for barn og unge. – Prisene må ned, sier Marianne Borgen.

Nå nettopp

I budsjettet som skal behandles på helgens ting, foreslår Norges Fotballforbunds styre at de skal hente inn 18 millioner kroner mer i forsikringspremie enn tidligere. En ny klubbforsikring 13–19 år utgjør 11 millioner av dette. Ifølge NFF-styret utgjør det cirka 110 kroner pr. spiller. Til nå har grunnforsikringen i ungdomsfotballen vært gratis.

– Fotballen er en massebevegelse og den største idretten i Norge. Nå viser en ny undersøkelse at snittprisen for en 15-åring er nesten 7000 kroner i året. Vi vet her fra Oslo at noen klubber opererer med det dobbelte. Det er grunn til bekymring, mener Marianne Borgen.

– Derfor bør fotballtinget komme med klare signaler om at de vil at prisene skal ned – og deltagelsen i fotball opp, fortsetter Borgen.

– Men nå skal forsikringene øke?

– Hvis NFF øker forsikringene, så vil det bli enda dyrere å spille fotball. NFF må i stedet få ned prisene, mener Oslo-ordføreren.

– Jeg er litt uforstående til at barn og unge skal betale forsikring når vi har et helsevesen som vi kan stole på, og der barn og unge er prioritert.

– Jeg tror økt pris gjennom økt forsikring vil hindre enda flere barn i å delta i fotballen.

– Så du mener at fotballtinget bør si nei til økt forsikring?

– Målet må være at inngangsbilletten går ned. Da kan de ikke komme med forslag som fører til det motsatte. Prisene må ned.

Marianne Borgen mener at fotballtinget som fotballens øverste organ i Norge bør føle et spesielt ansvar for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å drive med fotball.

– Det er viktig at fotballtinget sender klare signaler nedover i organisasjonen om hva som er viktig.

VG hardt bedt Norges Fotballforbund om en kommentar til Borgens utspill. Kommunikasjonssjef Yngve Haavik:

– NFF er i likhet med Borgen opptatt av holde kostnadene nede på et fornuftig nivå. Denne uken kom en rapport utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Kulturdepartementet og NIF. Den slår fast at fotball er blant de rimeligste idrettene i Norge. Vi opplever at den store majoritet av klubber er bevisst disse utfordringene, selv om vi vet at også fotballen har enkelttilfeller som er uholdbare, sier Haavik.

– NFF har utarbeidet en veileder til klubbene, og vi gjennomfører også et pilotprosjekt hvor vi tester ut ulike metoder klubber kan bruke for å få ned kostnader og få alle med også i fremtiden.

Yngve Haavik sier at spillerne gjennom Idrettens skadetelefon får tilbud om en «kvalitetssikret behandling».

– Fristen for å utrede diagnose er tre dager. Både i et fotball- og samfunnsperspektiv er det bra at barn og unge kommer raskest mulig tilbake i aktivitet.

– Hva med den nye forsikringen?

– Vi mener en forsikringspris på cirka 110 kroner per spiller i ungdomsfotballen er en akseptabel pris for en svært god ordning.

I begrunnelsen for å hente inn 18 millioner ekstra i forsikring skriver NFF-styret til fotballtinget at antall meldte skader de siste 10 årene har økt fra 975 til 6500.

– Dagens ordning med gratis grunnforsikring for spillere i ungdomsfotballen er ikke lenger økonomisk bærekraftig. Fjorårets forbundsting ønsket å videreføre dagens forsikringsordning, og det er vedtatt at forsikringsordningen skal være selvfinansierende, sier Yngve Haavik i NFF.

Publisert: 07.03.20 kl. 05:32

