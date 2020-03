HET: Alexander Sørloth har hamret inn mål for tyrkiske Trabzonspor denne sesongen. Foto: EPA

Opplysninger til VG: Trabzonspor kan kjøpe Sørloth for 70 millioner

Crystal Palace-utlånte Alexander Sørloth (24) linkes til flere av Europas største klubber etter 25 mål for Trabzonspor. Tyrkerne har på sin side sikret seg en opsjon på kjøp som gjør at nordmannen sannsynligvis er tapt for den engelske Premier League-klubben.

– Jeg kan bekrefte at «Trabzon» har en opsjonsavtale med Crystal Palace, men jeg ønsker ikke å kommentere noe mer enn det, sier Morten Wivestad til VG.

Han representerer spissen sammen med agentkollega Mike Kjølø. Da Sørloth gikk på lån fra Crystal Palace til Trabzonspor sist sommer, skaffet tyrkerne seg en avtale som gjør at de kan kjøpe nordmannen for rundt 70 millioner kroner, ifølge VGs opplysninger. Det betyr at Crystal Palace ikke har noe de skulle sagt hvis Trabzonspor velger å benytte seg av opsjonen.

Siden utlånet ble gjennomført, har Sørloth banket inn totalt 25 mål. Det inkluderer 19 nettkjenninger i serien, noe som gjør trønderen til toppscorer og en av de desidert mest omtalte spillerne i den tyrkiske ligaen. Noe også syv målgivende pasninger har bidratt til.

– Potensial

Sørloths glitrende prestasjoner skal ha gjort flere av Europas største klubber interesserte. Ifølge tyrkiske medier skal blant andre Real Madrid og Bayern München følge nordmannen. Sistnevnte skal ha sendt speidere for å se Sørloth i aksjon.

Tyske Bild har spurt den tidligere Bayern München-stjernen Lukas Podolski, som nå spiller i tyrkiske Antalyaspor, om Sørloth er god nok for Bundesliga-lederen.

– Han er robust, høy og rask. Det ser bra ut. Han har definitivt et potensial. Så må han vise om det er bra nok for Bayern etter en god sesong, roser Podolski.

Agent Wivestad ønsker ikke å kommentere klubbnavn, men sier følgende til VG på spørsmål om den angivelige Bayern-interessen:

– Det er en stund til vinduet åpner, men at det er mye interesse rundt Alex, det kan jeg bekrefte.

SAMARBEIDER: Morten Wivestad, Alexander Sørloth og Mike Kjølø gliste etter at overgangen til Crystal Palace var klar i januar 2018. Foto: Åsa Westerlund, VG

Roser Sørloth

Wivestad mener utlånet til Trabzonspor har fungert utmerket for Sørloth, etter en trøblete tid i Crystal Palace hvor han ofte ble brukt i kantposisjon.

Han understreker også at 24-åringen stortrives i Tyrkia og at låneavtalen i utgangspunktet strekker seg til neste sommer.

– Alex er ekstremt fornøyd med å være der han er i dag, og har bare fokus på å gjøre det best mulig for seg selv og laget. Han vil vinne serien. Det er hans hovedfokus nå, sier Wivestad, med visshet om at Trabzonspor tar tilbake ligaledelsen hvis de vinner kampen de har til gode på Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir.

Wivestad er også imponert over måten Sørloth håndterer trøkket fra omgivelsene på i det fotballgale landet.

– Trabzon er en veldig, veldig stor klubb. Det er et større press å spille for en så stor klubb med en så stor interessen, enn mange kan tenke seg. Men Alex er veldig sterk mentalt og så lenge han får service, så leverer han.

Levert har Sørloth også gjort for det norske landslaget. Før Norges avgjørende EM-playoff i slutten av måneden, står angriperen med fire mål på de tre siste matchene. 26. mars kan det bli nye nettkjenninger med flagget på brystet - mot Serbia på Ullevaal.

