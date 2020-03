SMILER: Gareth Bale (til høyre) på Real Madrid-trening nylig. Tv. Mariano Diaz. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Tjener 150 mill. i året: – Det hadde vært bedre å la ham gå gratis

Real Madrid-sjef Zinediane Zidane sliter med skader. Betyr det at Gareth Bale (30) får sjansen mot Real Betis - og kanskje får en nøkkelrolle resten av sesongen? Eller er det ut i kulden for godt?

– Etter å ha sett det han har prestert denne sesongen, hadde det vært bedre å la ham gå gratis, skriver AS-kommentatoren Marco Ruiz.

Han viser til det som skjedde i sommer da kinesiske Jiangsu Sunning viste interesse for waliseren. Men de ville bare betale lønnen, som i følge samme AS er 150 mill. kroner - netto! De ville ikke betale en eneste renminbi i overgangssum, og Real Madrid sa nei. Det mener altså Ruiz - i etterpåklokskapens lys - var en dårlig avgjørelse.

AS viser til en del fakta som er knusende:

* Bale har ikke scoret i La Liga siden 1. september. Det er 189 dager siden.

* Han har scoret tre ganger totalt i alle turneringer.

* Han har spilt bare 33 prosent av samlet spilletid.

* Han har fullført fem av de 14 kampene han har startet.

Men samtidig mener Ruiz at det fortsatt er en gåte hva som skjer med Bale, som har kontrakt med Real Madrid til 2022.

Han mener at Real Betis-kampen søndag kan bli helt avgjørende. Om Bale får sjansen der og spiller bra, er det mulig at han også får en nøkkelrolle i Champions League-returen mot Manchester City den 17. mars. Og kanskje også resten av sesongen.

På pressekonferansen sin fredag sa Zinedine Zidane om valget av Vinícius Júnior fremfor Bale:

– Ingen er foran andre. Jeg forteller mine spillere at alle er viktige. Vi må alle være klare til å spille og bidra. Spillerne vil alltid spille, og jeg er her for å ta avgjørelsene.

På en pressekonferanse for en måned siden sa Zindane, gjengitt av Bleacher Report:

– Det viktige er at han ønsker å være her, ønsker jobbe hardt, ønsker å jobbe. Det noen ganger han ikke er i kamptroppen, men jeg ville ikke lese noe mellom linjene. Jeg forstår at alle har en mening, men han kommer til å være en spiller jeg lener meg til helt til slutten.

VG-tips:

* Real Madrid slo hardt tilbake etter to strake tap for Levante og Manchester City. 2-0 hjemme over Barcelona var tilstrekkelig til å innta tabelltoppen igjen.

* Men med bare ett poengs ledelse er den så skjør at det tegner til å bli en spennende vår-duell med to spanske gigantene.

* Over tid ser vi at gjestene har vunnet seks av åtte siste ligamatcher. Og tre av fire siste borte.

* Real Betis har fortsatt nedrykksstreken på avstand. Men formen er skummelt svak med bare én ligatriumf på ti. Seks seneste: 0-3-3. Klarte 0-0 i det omvendte oppgjøret i november, riktignok. Men 14.plass vil vi tro er skuffende for Betis-fansen.

Publisert: 08.03.20 kl. 14:55

