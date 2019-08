Norge kan gå forbi Sverige på UEFA-ranking med Molde-seier

Det kan bli gull verdt for norsk fotball om Molde snur mot Partizan Beograd og klarer å spille seg inn i Europa League.

– I kveld heier norsk fotball på Molde, for det vil løfte oss på ligarankingen til UEFA, sier Erik Solér, sportssjef i Norsk Toppfotball.

Han fastslår at det vil være veldig viktig å få Molde inn i Europa League – i tillegg til Rosenborg.

– Vi har ligget på slutten av 20-tallet på UEFAs ligaranking. Nå er vi nummer 23, og alt tyder på at vi tar nye steg mot topp 20 denne sesongen, sier Soler.

– Hvis Molde klarer å komme seg inn i gruppespillet, så passerer vi trolig Sverige på 22. plass og kanskje også Hviterussland på 21. plass.

Norges plass på UEFAs ligaranking blir stadig viktigere.

– Fra 2021 blir Europa League delt inn i to divisjoner. Det blir viktig å få norske klubber inn i kvalifiseringen for det øverste nivået. Etter det vi har forstått, vil Norges klubber komme inn på nivå to – sånn som rankingen er nå. Derfor er Moldes kamp i kveld så viktig for å avansere på rankingen, sier Erik Solér.

Han opplyser at UEFAs ligaranking baserer seg på resultatene til landets klubber de siste fem årene. Sist sesong hadde Norge både Rosenborg og Sarpsborg 08 i Europa League.

– I fjor var vi det beste skandinaviske landet. Det er gode muligheter for at vi kan bli best i år igjen. Det er et styrketegn som vi liker, sier sportssjefen i Norsk Toppfotball.

FC København har gode muligheter til å komme inn som dansk representant i Europa League etter 3–1 hjemme mot Riga. Sverige har to klubber i torsdagens playoff – og kan ende med én, to eller ingen klubber. Malmö har 3–0 å gå på etter hjemmekampen mot Bnei Yehedua, mens AIK kan få det tøffere etter 2–0 tap i Glasgow mot Celtic.

– Målet for oss må være å kjempe oss ned mot 15. plass. Det er utrolig viktig for fremtidens e-cup-oppsett, sier Erik Solér.

– Hva synes du om klubbenes satsing på Europa-spill?

– Jeg opplever som veldig positivt at alle de norske klubbene prioriterer e-cup-turneringene – kanskje i motsetning til tidligere. Se bare på FK Haugesund, som hadde en knallhard kvalifisering, men likevel prioriterte e-cupen.

Oddstips fra Rolf Erik Brown:

* Molde lå an til et glimrende utgangspunkt borte mot Partizan Beograd for en uke siden – men så snudde serberne 0-1-til 2–1. Det er langt fra krise for moldenserne, men det gir at Molde må vinne torsdagens returoppgjør på Aker Stadion.

* I aften forventer vi et topp motivert Molde-lag, som følger opp sin gode hjemmestatus i Eliteserien: 7-2-0 og 23–6 i målforskjell. I tidligere hjemmekamper i Europa League har vertene beseiret KR Reykjavik 7-1, spilt 0–0 mot Cukaricki og banket Aris Thessaloniki 3–0.

* Partizan Beograd har bokført 3-1-0-flyt i hjemlig liga, og drar noe fordel av å stille uthvilte her ettersom helgens serieoppgjør mot Radnik Surdulica ble utsatt. I sommerens bortematcher i denne turneringen har laget slått Connah's Quay (Wales) og røket for Yeni Malatyaspor (Tyrkia).

* Ellers: Oppløftende nyheter for Molde-forsvaret at Gabrielsen (f) blir klar. Trolig gjelder dette også Haugen (f). Bolly (a) ble spart mot Odd sist (2-2). Begge lag scorer til 1,70 i odds er et spill-alternativ.

Publisert: 29.08.19 kl. 10:41

