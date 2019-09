PÅ TRENING: Markus Henriksen og en liten gjeng landslagsspillere terpet avslutninger på mandagens trening på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

«Iskalde» Markus Henriksen blir i Hull: – Sånn er fotballen

Overgangssagaen rundt Markus Henriksen (27) er avsluttet – for nå. Midtbanespilleren har vært ryktet bort i hele sommer, men blir værende i Hull til tross for null spilletid i sesonginnledningen.

– Sånn er fotballen. Det eneste jeg kan gjøre er å forholde meg til det og være profesjonell, sier Henriksen, som medgir at han ikke har snakket med klubben siden overgangsvinduet i Italia, Frankrike, Spania og Tyskland stengte mandag.

– Vil de fortsatt selge deg?

– Det vet jeg ikke. Det handlet litt om at jeg kanskje ville prøve noe nytt, og at de kanskje ville tjene noen penger. Vi har hatt åpen dialog hele veien, bedyrer trønderen, som ser ut til å ta situasjonen med knusende ro.

Så sent som 9. august sa Hull-manager Grant McCann til Hull Daily Mail at det ville bli «merkelig» for Henriksen om han ble, fordi de allerede hadde erstattet ham. Nå er det klart at han fortsetter i Championship-klubben, i hvert fall til det neste overgangsvinduet åpner over nyttår.

– Det er ingenting å legge skjul på. I januar kom det inn en del bud som ble takket nei til, så valgte dem å forlenge kontrakten med enda en sesong – som de hadde opsjon på, sier Henriksen til VG under tirsdagens pressetreff med landslaget.

– Også var det noen muligheter dette vinduet, men det skjedde ikke. Noe ønsket jeg meg til som ikke ble enighet om med Hull, og så var det ting som Hull ble enige om, men som ikke jeg ville, fortsetter landslagsspilleren.

Henriksen ble tidligere i sommer strippet fra kapteinsbindet og har vært fullstendig oversett i sesonginnledningen til «The Tigers», der åtte kamper er spilt uten at nordmannen en gang har fått satt seg på benken.

– Alle som kan fotball skjønner grunnen til at jeg ikke spiller. Jeg går fra å være kaptein for halvannen måned siden til ikke å være med i troppen i det hele tatt, og så stor forskjell er det ikke på laget. Grunnen til at det ikke er blitt spilletid er fordi de trodde det skulle bli en overgang i sommer, slår den sindige trønderen fast.

Midtbanespilleren har startet 18 av de siste landskampene for Norge. Landslagstrener Lars Lagerbäck uttalte på pressekonferansen tidligere på dagen at han «ikke ville utestenge spillere» fra landslagssamling, men at det var fordelaktig med spilletid for klubblag.

– Den foregående sesongen er kanskje noe av det beste jeg har prestert, både på klubb- og landslag. Men det er klart, hvis man går flere måneder uten kamper så er det noen andre som leverer bra i min posisjon, svarer Henriksen på spørsmål om han frykter å bli vraket dersom han ikke kjemper seg inn i Hull-varmen igjen.

Den franske Ligue 1-klubben Bordeaux skal ha vært blant de som har snust på trønderen, som nå er forberedt på å kjempe seg tilbake i Hulls ellever.

– Nå har jeg ett år igjen av kontrakten, så får jeg forholde meg til det. Hvis jeg er god nok, mener jeg helt klart at jeg bør få spille.

