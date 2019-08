Aguero-dobbel senket Bournemouth: Målfest for City-angriperne

(Bournemouth – Manchester City 1-3) Manchester City-angriperne fortsetter å bøtte inn mål. Nå står Sergio Agüero og Raheem Sterling med ni mål på årets tre første kamper.

Duoen har altså scoret ni av Citys ti mål så langt denne Premier League-sesongen.

Mot Bournemouth puttet Aguero både 1–0 og 3–1, mens Sterling på nydelig vis satte inn 2–0 scoringen i første omgang.

Også i uavgjortkampen mot Tottenham i forrige runde scoret Aguero og Sterling lagets to mål.

Og de to angriperne sto også for fire av fem mål i 5–0 nedsablingen av West Ham. Nå er det bare Gabriel Jesus av de andre spillerne som har tegnet seg på scoringslisten blant City-spillerne.

Mot Bournemouth tok City over mer og mer av spillet etter en nølende start. Og etter rundt kvarteret hadde det luktet mål i flere minutter allerede. Og da Kevin De Bruyne ikke fikk skikkelig treff og det i stedet ble en slags pasning til Aguero inne i feltet, var det definitivt tid for målfeiring.

2–0: Raheem Sterling setter inn nok en scoring. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Og Manchester City briljerte videre med flott angrepsspill. For bortelaget nesten lekte inn målet da de doblet ledelsen. David Silva ekspederte videre innlegget fra høyre kant med en nydelig målgivende pasning til Raheem Sterling. Angriperen scoret sitt femte mål denne sesongen på direkten der han ruset frem i 16-meteren utagbart for keeper. Da var det gått 43 minutter av kampen.

– Det er så fin fotball at du ikke tror det er sant, sier Brede Hangeland i TV 2s studio i pausen av kampen. Han mener det nærmest er skremmende for motstandere å se hvor bra City spiller seg frem til 2–0 scoringen.

For dette kom mot helt etablert forsvar. Likevel kom mannskapet til Pep Guardiola seg gjennom forsvaret med elegant og direkte pasningsspill foran mål.

Og da David Silva i sin 400. kamp for City hadde sin andre målgivende pasning var det tid for Aguero igjen da han satte inn scoringen som nesten definitivt avgjorde kampen etter 64 minutter.

Men Bournemouth hadde også sine kjempesjanser både før og etter pause. Og både Nathan Aké og spesielt Adam Smith burde utnyttet sine store sjanser.

Men det måtte et fantastisk frispark til for at hjemmelaget reduserte på Vitality Stadium rett før. Men for en scoring det var. Harry Wilson klistret ballen i krysset. Men det var ikke nok da City tok tre poeng på nytt og nå står med syv poeng, to bak Liverpool.

Publisert: 25.08.19 kl. 16:56 Oppdatert: 25.08.19 kl. 17:16

