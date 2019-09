KLAR FOR SVERIGE: Lars Lagerbäck og landslaget møter søndag Sverige. Her er svensken på fredagens trening på Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum

Lagerbäck synger den norske nasjonalsangen: – Jeg vil absolutt ikke tape

Lars Lagerbäck (71) kommer til å synge med på den norske nasjonalsangen før oppgjøret mot Sverige søndag. Norges svenske landslagssjef er svært opptatt av ikke å tape mot moderlandet.

– Svensk allmennhet ser på oss som lillebror. De har nok fortrengt det norske landslagets storhetstid på 90-tallet med Drillo. Spillerne og lederne kjenner nok at de ikke vil tape for Norge, og jeg kjenner det på samme måten: Jeg vil absolutt ikke tape for Sverige, sa han på pressekonferansen fredag ettermiddag.

Lagerbäck var i den svenske landslagsledelsen i til sammen 11 sesonger. Det forhindrer ikke at han kommer til å syne med på den norske nasjonalsangen foran den nordiske toppmøtet.

– Jeg synger ikke så bra, men jeg kommer til å synge den ja, svarte Lagerbäcks på NRKs spørsmål om han skal synge den norske nasjonalsangen før kampen på Friends Arena. Lagerbäck bor selv bare en drøy kilometer fra den svenske nasjonale arenaen i Solna utenfor Stockholm.

Han fikk spørsmål fra Dagbladet om han kommer til å juble ved eventuelle norske scoringer.

– Jeg bruker å holde meg «lugn» i det ytre, men jeg kommer i alle fall til å juble på samme vis «innenbords» som jeg alltid gjør om vi gjør det bra, svarte han med lite smil.

Lagerbäck har tidligere gjestet Friends med Island og tapte da 3–2.

Som svensk landslagssjef har han bare møtt Norge i treningskamper. I 2005 vant Norge i Sverige. Lagerbäck sier at han ikke la mange følelser i treningskamper mot Norge.

– Spillerne gjorde en veldig bra og kontrollert kamp. Vi tapte balansen i noen tilfeller i 2. omgang. Vi møtte et bra organisert lag og skulle selvsagt skapt noen flere sjanser.

– Jeg kommer til å juble samme måten «innenbords» i hvert fall.

Lars Lagerbäck ville ikke fredag ettermiddag om han planlegger bytter fra laget som startet i 2–0-seieren over Malta. Han gir Erling Braut Haaland godkjent for debuten og vil ikke røpe hvordan midtstopperparet blir.

– Vi vil ta ut laget fredag kveld, sier Lagerbäck.

