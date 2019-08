GLIMT AV SUKSESS: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen tar en fagprat med fotballekspert Tor Ole Skullerud (t.v.) og kommentator Kenneth Fredheim etter seieren mot Vålerenga. Foto: Jostein Magnussen, VG

Ekspertene begynner å tro på Glimt-gull: – Får litt Askeladden-følelsen

BODØ (VG) Mens ekspertene nå begynner å tro på et historisk Bodø/Glimt-gull, nekter suksesstrener Kjetil Knutsen å se lenger frem enn til fredag.

Nå nettopp







Da venter Odd i en ny, vrien bortekamp i Skien.

– Vi har fått 42 poeng. Det synes jeg vi fortjener, så er vårt fokus det som kommer de neste dagene. Vi må gjøre jobben inn mot Odd. Begynner vi å tenke annerledes så tror jeg ikke vi klarer å opprettholde et slikt nivå som i dag, sier Knutsen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han sitter trygt plassert i sofaen mellom fotballekspert Tor Ole Skullerud og kommentator Kenneth Fredheim og kommer med sin analyse av hvorfor Glimt er så gode om dagen, og hvorfor nordlendingene ydmyket Vålerenga da de inntok tabelltoppen i går kveld.

Seiersresepten er kontringsspill av klasse med mange i angrep når de «går», gjenvinninger høyt i banen og en direkte spillestil i den klassiske 4–3–3-formasjonen som få norske lag behersker bedre enn nordlendingene om dagen.

– Jeg har ikke alle kampene i hodet, men i dag føler jeg at vi får svar fra spillerne i forhold til en del prosesser vi har hatt i uken. Det registeret vi spiller på i dag er det beste vi har gjort til nå. Det går på temposkiftninger i kampen, det defensive i arbeidet vårt og når vi angriper så går det så fort med så mange at det er vanskelig å forsvare seg mot oss, forteller Knutsen etter denne seieren:

Splittelse blant profilene

All gullprat, derimot, preller av. Som denne fra tidligere Vålerenga-profil Vidar Davidsen:

– Bodø/Glimt kan definitivt ta gull, de spiller 4-3-3 så vakkert at Nils Arne Eggen må få tårer i øynene. De har veldig mange gode spillere som jobber godt kollektivt, sier Davidsen.

Tidligere midtbanestjerne på Rosenborg, Bent Skammelsrud, mener kampen mot Odd er en liten eksamen.

les også Bodø/Glimt til topps med festfotball – ydmyket Vålerenga

– Jeg har tenkt hele tiden at det ikke kan gå for Glimt, de imponerer gang etter gang. Jeg har blitt litt Bodø/Glimt-fan, det er litt askeladden-følelse over dem, sier Bent Skammelsrud, og legger til at det er lett å tenke på Leicester som vant Premier League for tre år siden.

Erik Hoftun styrte forsvaret til Rosenborg fra 1994 til 2005, før han avsluttet spillerkarrieren med 2,5 år i Bodø/Glimt.

– Hjertet mitt er i Rosenborg, så jeg håper på trøndersk gull. Men hvis ikke Rosenborg vinner serisen, så er det artig om Glimt gjør det. Bodø/Glimt har et høyt høyeste nivå. De kan også vinne på litt dårligere dager. Men Molde rett bak er veldig solide, sier Erik Hoftun.

TROR PÅ GLIMT: Bent Skammelsrud er blitt Glimt-fan, Vidar Davidsen tror Nils Arne Eggen blir rørt av Bodø/Glimt og Tom Nordlie mener nordlendingenes største er dem selv. Foto: VG / NTB Scanpix

Alt er mulig

Kent Bergersen er trener i Kvik/Halden, men var trener for Glimt fra 2005 til 2007.

– Når man får troen, da er alt mulig. Men det er kanskje noen som sitter med følelsen av: Når kommer smellen? Det er mange kamper igjen å spille. Men det er ikke flaks med i bildet her, Glimt har vist gjennom sesongen at de fortjener å være der, sier Bergersen.

Tidligere Brann-kaptein Erik Huseklepp tror ikke Glimt tar det til slutt.

– Det går an å begynne og tro på seriegull til Glimt nå, de har vist stabilitet over lang tid, men det er noe med Molde, noe sier meg at de tar det, sier Huseklepp.

Skeid-trener Tom Nordlie mener det viktigste for de gule er ikke å finne på noe hokus pokus.

– Den verste motstanderen til Glimt nå er dem selv, ikke motstanderne de skal spille mot, sier Nordlie, og advarer mot det hans Start og Vålerenga opplevde i 2005 – en vanvittig seierstørke da det gjaldt som mest.

All gullkamp ga sølv

Tre ganger tidligere i historien har Glimt kjempet om gullet, i 1977, 1993 og 2003. Det endte med sølv i serien. Ulrik Saltnes, mannen som åpnet målshowet i nedsablingen av Vålerenga, vil heller ikke snakke gull.

– Det er hyggelig å være øverst på tabellen, men det hjelper fint lite å være øverst nå i august. Det er dessverre irrelevant hva andre gjør og hvordan poengsum vi har selv. I fjor handlet det kun om å prøve å skape gode prestasjoner for å få gode resultat, og det er det samme svaret i år – selv om det er enklere å ikke ha ryggen mot stupet, sier Saltnes.

Han, Håkon Evjen, og hjemmedebutant Ole Amund Sveen sørget for tre av Glimts mål. Det fjerde satte Aron Dønnum i eget mål etter en helsvart kveld for Oslo-klubben på Aspmyra.

– Dette er jævlig tungt. Vi må bare være så ærlige å innrømme at vi blir overkjørt i store deler av kampen. De er mye bedre enn oss i dag, sier VIF-kaptein Magnus Lekven.

– Vi faller sammen i 2. omgang og henger ikke sammen kollektivt. Det er ikke så mye positivt å si om de siste 45. Det mest skuffende er hvordan vi faller sammen som lag.

Publisert: 27.08.19 kl. 15:51







Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Bodø/Glimt 19 13 3 3 45 – 27 18 42 2 Molde 19 12 4 3 44 – 20 24 40 3 Odd 19 10 5 4 28 – 22 6 35 4 Rosenborg 19 9 5 5 30 – 24 6 32 5 Brann 19 8 5 6 25 – 21 4 29 6 Vålerenga 19 7 5 7 33 – 29 4 26 7 Kristiansund 19 7 5 7 24 – 21 3 26 8 Viking 19 7 5 7 29 – 30 -1 26 9 Lillestrøm 19 7 4 8 25 – 29 -4 25 10 FK Haugesund 19 6 6 7 27 – 23 4 24 11 Tromsø 19 6 3 10 23 – 38 -15 21 12 Stabæk 19 5 5 9 20 – 26 -6 20 13 Mjøndalen 19 4 8 7 26 – 34 -8 20 14 Ranheim 19 5 4 10 22 – 34 -12 19 15 Strømsgodset 19 4 4 11 21 – 37 -16 16 16 Sarpsborg 08 19 2 9 8 20 – 27 -7 15 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.