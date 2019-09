KOMPISER: Sander Berge (midten) feirer sammen med Stefan Johansen og Erling Braut Haaland (t.h.) etter at førstnevnte scoret sitt første landslagsmål mot Malta. Det skal mye til at stemningen blir like god tirsdag. Foto: Terje Pedersen

Haaland og Berge starter CL-eventyret: – Gleder meg fælt

OSLO/SALZBURG (VG) I kveld debuterer de ferske landslagskompisene Erling Braut Haaland (19) og Sander Berge (21) i Champions League – mot hverandre.

De er to av Norges beste og mest spennende spillere. Nylig var de også lagkamerater, men når Haaland og Berge entrer storslagne Red Bull Arena her i Østerrike i kveld, er det som konkurrenter. For begge blir det en drøm som går i oppfyllelse.

– Vi må opp mot vårt beste for å ha en sjanse i Champions League, sier Haaland bestemt til VG – og legger til med et bredt glis om munnen:

– Jeg gleder meg fælt til denne høsten nå.

– Blir spesielt

Det er bare ni dager siden de begge representerte Norge mot Sverige. Nå er de klare for et nytt storoppgjør.

Da VG pratet med Berge etter belgiernes ankomst til Salzburg mandag kveld, fremsto Asker-gutten spent, men selvsikker.

Det gjorde han også under landslagssamlingen i Oslo nylig.

– Jeg har sett utallige matcher og hørt hymnen, men å skulle oppleve det selv og møte de regjerende mestrene blir spesielt. Og så blir det å blir moro å dele arena med han nordmannen, sier Berge til VG med den første referansen til Liverpool, som også er i gruppen, og den andre til Haaland.

– Erling er glitrende

Mens Berge har en sentral rolle i Genk, står Haaland med smått utrolige elleve scoringer og fire målgivende pasninger på sesongens syv første seriekamper.

Det gjør ham til toppscorer i Østerrike - og til en viktig mann for hans amerikanske trener, Jesse Marsch.

– Erling er en glitrende spiller - med en fantastisk mentalitet, beskriver den 45 år gamle Red Bull Salzburg-sjefen.

Møtet med Genk blir Marsch sin første Champions League-match som hovedtrener, etter at han kom fra en assistentrolle i tyske Red Bull Leipzig i sommer.

Trukket med storlag

Det er som kjent to klubber som går videre til Champions League-sluttspillet, mens tredjeplassen i gruppen tar seg inn i den samme fasen i Europa League. Liverpool og Napoli er i utgangspunktet klare favoritter til å stikke av med de to første plassene. Derfor blir det trolig ekstra viktig for både Salzburg og Genk å få en god start i det innbyrdes oppgjøret.

Utfordringene er uansett store de kommende ukene. For Haaland er det først kveldens hjemmekamp mot Genk. Så drar 19-åringen fra Bryne videre til Liverpool. Der skal han blant annet forsøke å komme seg forbi forsvareren som ble kåret til årets spiller av Det europeiske fotballforbundet (UEFA) for 2018/19-sesongen: nederlandske Virgil van Dijk.

– Det blir en spennende duell, sier Haaland, sedvanlig rolig.

– Kan du hamle opp med en spiller som ham?

– Vi får se, vi får se, avslutter han gåtefullt.

