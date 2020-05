IKKE IMPONERT: Geir Hustad er lar seg ikke blende av måten norske fotballklubber drives på. Og han mener man skal være forsiktig med å be myndighetene om hjelp. Foto: Privat

Fotballeder refser klubbene: – Frekt å be om sponsor-kompensasjon

Styreleder i Frigg, Geir Hustad (57), langer ut mot økonomistyringen i norske fotball - og mener det er frekkhet når toppklubber ber om å få kompensert tapte sponsorkroner.

Debatten startet på tirsdag, da kulturminister Abid Raja barket sammen med Odd-leder Einar Håndlykken i NRK-programmet «Debatten». Raja gjorde det klar at han ikke kommer til å kompensere tapte sponsorinntekter i idretten.

Det fikk flere fotballedere til å reagere, men torsdag gjentok kulturministeren budskapet.

Nå får han støtte fra en breddefotballklubb midt i Oslo: Frigg-leder Geir Hustad mener sunn klubbdrift er fremmedord i store deler av Fotball-Norge.

– Si at man har et budsjett på 15 millioner kroner, som skal holde til å rykke opp fra tredjedivisjon: Da handler alt om å skaffe en hel masse kreative inntekter, og man sier at «vi får sikkert inn så og så mye penger, på det og det». Det er en hel masse kreative variabler. Samtidig er det bare ett lag som rykker opp. Da er dette en rar måte å drive butikk på. Det strider mot all sunn forretningsdrift. I næringslivet hadde man gått konkurs på null komma null, men i idretten slipper man unna med det gang på gang, fordi noen alltid plukker opp regninga, sier Hustad til VG.

– Frekt

Tradisjonsrike Frigg har 1145 betalende spillere, der det store flertallet er barn og ungdom. Styrelederen er klar på at han representerer en utviklingsklubb.

Klubben, som en gang huset spilleren Egil «Drillo» Olsen, har ikke lenger som hovedmål å vinne landets øverste divisjon.

– A-lagene i norsk fotball sluker enormt med ressurser. Det er frekt når fotballen krever at staten skal dekke tapte sponsorinntekter, mener Hustad.

Odd-direktør Einar Håndlykken har sagt at Abid Raja ikke «skjønner hvordan klubbdrift fungerer». Han fikk støtte av daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen, som mener sponsorinntekter bør kompenseres.

Geir Hustad har ingen sympati med hardtsatsende klubber som nå havner i trøbbel:

– Nei, det blir helt feil. Akkurat som staten ikke skal drive flyselskap, så skal ikke staten redde fotballklubber som ikke er bærekraftige. Det er altfor lite fokus på hvordan klubbene driftes.

– Vi ønsker å fremstå som et land der alle kan gjøre hva man vil. Men så fort det butter imot, så roper man på staten. I Frigg driver vi profesjonelt. De som trener barna har kompetanse, og de får betalt etter driftssnivå. Når det er aktivitet i akademiet, så får de betalt per økt. Da får vi ikke utgifter som vi ikke har kontroll på når noe går annerledes enn planlagt, sier Hustad.

– Hvordan er situasjonen i Frigg under coronakrisen?

– Vi er heldige som har lave faste kostnader sammenlignet med andre. Jeg forstår at de som har store utgifter, fordi de må drifte store anlegg, får utfordringer. Vi er så heldige at vi har driftsavtale med Oslo kommune. Vi permitterte noen trenere tidlig, men de fleste er tilbake igjen nå, sier Frigg-lederen.

Odd-sjef svarer

VG har konfrontert Odd-leder Einar Håndlykken med kritikken fra Hustad. Håndlykken har de siste dagene frontet norske fotballklubbers frustrasjon over hjelpetiltakene fra myndighetene.

Han er ikke enig i at norsk fotball generelt ikke er bærekraftig, selv om han mener at enkelte åpenbart driver over evne. Ifølge Håndlykken gjelder dette imidlertid ikke Odd.

– Sponsormidler er en viktig inntektskilde for både topp og bredde i norsk fotball. Men hovedpoenget er at det må komme hjelp. Om det skjer i form av kompensasjon for tapte inntekter eller dekking av utgifter, er ikke det viktigste. Det var Abid Raja, ikke vi, som i utgangspunktet nevnte sponsorpenger. Vi har bare sagt at det er en viktig og helt legitim inntekt for veldig mange der ute, sier han.

Håndlykken understreker at han ikke har noe ønske om å gå i kamp med en lokal klubbleder.

– Vi har alle våre problemer for tiden. Odd er ikke den klubben som sliter mest akkurat nå. Men vi må kunne være enige om at det som rammer oss i disse dager, ikke har noe med dårlig klubbdrift å gjøre. Noen balanserer på en tynnere egg enn andre, men alle rammes, sier han.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, understreker at Frigg gjør en kjempejobb, i likhet med mange andre breddeklubber.

– Det er en fullstendig misforståelse at toppklubbene ber om å bli kompensert krone for krone. Klubbene er bedrifter med nesten to milliarder i omsetning og 1800 arbeidsplasser. Fotballen og den øvrige idretten representerer helsebot, livsglede, inkludering, patriotisme og samhold. Nå har myndighetene stengt ned muligheten til å få inn inntekter. Det forstår vi. Så det viktige nå, er uansett næring, idrett og kultur, å få hjelp til å håndtere situasjonen. Det er noen faste løpende utgifter man må få kompensert. Kulturministeren har i dag sagt at de første pakkene ikke traff helt etter intensjonen og at dette vil bli justert etter innspill fra blant annet fotballen. Det er vi glade for, sier Øverland.

