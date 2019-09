MÅLRAS: Erling Braut Haaland har åpnet sesongen i Østerrike forrykende. Det vet lagkameratene å sette pris på. Her fra lørdagens seier mot Hartberg hvor nordmannen scoret tre. Foto: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Haaland jakter 41 år gammel mål-rekord: – Ekstreme ferdigheter

Erling Braut Haalands (19) pangstart i Salzburg begeistrer tidligere Østerrike-proffer. Nå spekuleres det i om han kan slette en 41 år gammel rekord.

Nå nettopp







Erling Braut Haalands statistikk 19 år gammel spiss på Red Bull Salzburg Kamper: 7 Mål: 11 Assist: 4 Skudd: 33

– Veldig imponert over Haaland for tiden. Det er sterkt det han gjør. Han begynner å ligne en komplett spiss. Tipper vi ser han i en topp ti klubb i Europa innen to år om han fortsetter utviklingen, spår Sigurd Rushfeldt, tidenes målscorer i norsk fotball og tidligere Austria Wien-spiss.

På de første syv seriekampene har Haaland scoret hele 11 ganger. Senest lørdag ble det hat trick mot Hartberg:

– Han har ekstreme ferdigheter som «goalgetter». Det finnes mange spisser som har ulike styrker som hurtighet, men det er ikke så mange som har dette talentet som «goalgetter», sier Jan Åge Fjørtoft, Viasat-ekspert og tidligere Rapid Wien-spiss.

Toppscorere i Østerrike 1. Erling Braut Haaland (Salzburg) 11 mål på 7 kamper 2. Show Weissmann (RZ-pellets WAC) 7 mål på 6 kamper 2. Dario Tadic (Hartberg) 7 mål på 6 kamper 4. Christoph Monschein (Austria Wien) 6 mål på 6 kamper Fem spillere følger med fire mål på seks kamper

Involvert i mål hvert 38. minutt

19-åringen fra Rogaland står også med fire assist. Totalen er 15 målpoeng på syv kamper.

– Det er kvalitet av en ung gutt. Han spiller på et lag som er noen hakk bedre enn resten i ligaen. Han har fått mye tillit og vi ser hvor viktig selvtillit er for spesielt spisser, sier Thorstein Helstad, som spilte to år i Austria Wien.

I snitt har Haaland vært involvert i et mål hvert 38. minutt.

– Vi har mange gode spisser ulike steder, men det er kun Ada Hegerberg og Haaland som har disse mål-øynene. Når de nærmer seg mål, så er de der og har en lidenskap til å score, mener Fjørtoft.

– Han stikker seg fram og liker at det smeller i duellene, men først og fremst er det avslutningsegenskapene hans som gjør at han scorer så mye, sier Helstad.

Fikk du med deg dette hat tricket i august?

Rekord-skjema

Rettighetshaver Sky Sports Østerrike spør seg nå om nordmannen kan slette Hans Krankls rekord på 41 ligamål fra 1977/78-sesongen med Rapid Wien.

– Krankl er min gamle trener i Rapid Wien og en god fotballvenn. Jeg kjenner han såpass godt at jeg vet at han ikke ville blitt glad om Haaland tok rekorden. Han er nok litt nervøs, sier Fjørtoft og ler.

Haaland, som etter nåværende skjema vil nå 50 mål, får en ekstra utfordring da det nå spilles kun 32 ligakamper, mens Krankl hadde 36 oppgjør på seg.

Se Haalands spøk her:

Nivået i Østerrike

Mange spør seg om hvor bra nivået på den østerrikske serien er. UEFA-rankingen (utgjøres av plasseringer i Europa de siste fem sesongene) holder Salzburg som den 26. beste klubben i Europa – foran Bayer Leverkusen, Schalke, Valencia, Monaco og Sporting Lisboa.

Østerrikes liga er på 12. plass – foran Tsjekkia, Danmark og Kypros. Norge er på 20. plass.

les også Spøkefull Haaland etter nytt hat trick: – Ville ikke bedra kjæresten min

– Uansett hvor du er, skal disse målene scores. Vi kan ikke si at Haaland blir en verdensklassespiss etter tre mål mot Hartberg, men han skal få utvikle seg. Det samme gjelder Martin Ødegaard. Felles for de unge, norske spillerne nå, er at de har fantastiske holdninger. Det gir grunn til optimisme, sier Fjørtoft.

Han tror ikke 19-åringen kommer til å forlate Salzburg med det første, tross storspillet.

– Det kommer til å bli rykter, men jeg tror de har en lengre plan på dette.

Sammenligner Haaland med en okse:

Publisert: 16.09.19 kl. 06:34







Mer om