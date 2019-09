ANMELDER SPILLER: Dommeren Dennis står utenfor Politihuset før han skal anmelde en spiller for trusler. Strafferammen for trusler er inntil ett år fengsel. Foto: Mattis Sandblad

Fotballdommer går til politiet etter trusler: – NFFs straffer er for milde

– Det er på tide å gjøre noe, sier fotballdommeren Dennis når han velger å politianmelde en spiller for å ha truet ham. Det gjør han i stedet for kun å la Fotballforbundet behandle saken.

For mindre enn 10 minutter siden







VG møter fotballdommeren Dennis utenfor Politihuset på Grønland. Rett etter intervjuet skal han levere inn en politianmeldelse mot en spiller han har dømt i en kamp i Oslo.

På tirsdag kunne VG fortelle at hovedstaden er overrepresentert på volds- og trusselstatistikken i norsk fotball.

Ifølge Dennis var det i andre omgang av kampen at spilleren ble utvist, og dermed måtte forlate banen. Han forteller videre at spilleren det gjelder skal ha blitt sittende på tribunen og rope til dommerne etter at han ble utvist.

– Så, da kampen var ferdig, kom han tilbake og fulgte etter meg og resten av dommerteamet da vi holdt på å gå av banen, sier Dennis til VG.

I utvisningsrapporten som han forteller at han sendte til Oslo fotballkrets etter kampen skriver Dennis:

«Når dommerteamet og spillern(e) har kommet til mållinja etter å ha blitt kjeftet på av spilleren i over 50m sier han på en truende måte 1–2m fra dommerteamet. Sitat: Jeg håper jeg møter dere utenfor banen, med armbevegelser hvor han slår knyttneven i hendene sine».

MISTER KOLLEGER: – Dommere slutter på grunn av volds- og trusselhendelser, sier Dennis. Foto: Mattis Sandblad

Har du opplevd vold eller trusler i idretten? Kontakt VGs journalist.

– Redd på dommerteamets vegne

Dennis opplever det som en trussel mot seg selv og dommerteamet. Etter kampslutt velger han å holde igjen resten av dommerne i dommergarderoben lenger enn vanlig for å være sikker på at de ikke kommer til å møte spilleren det gjaldt utenfor.

– Og det var da jeg satt der jeg innså at dette måtte jeg politianmelde. Hvis det er sånn at jeg må vente til å gå til bilen etter en kamp fordi jeg er redd på dommerteamets vegne, så er det på tide å gjøre noe, forteller han.

Spilleren det gjelder formidler til VG gjennom klubbens leder at han ikke ønsker å kommentere saken. Klubblederen bekrefter at det var en hendelse i forbindelse med kampen.

Det er ikke bare dommere som utsettes for vold og trusler på fotballbanen. Se hvordan Sebastian (21) så ut etter å ha blitt slått ned av en motspiller:

les også Slik så Sebastian (21) ut etter å ha blitt slått ned på fotballbanen

Føler et ekstra ansvar

Dennis har dømt i nesten 20 år. Han forteller at han ikke bare har opplevd trusler, men også fått med seg historier om kolleger som faktisk har blitt utsatt for vold.

– Straffene til Fotballforbundet er for milde. Det er viktig at idretten ikke blir et «fristed» der man kan utøve vold og trusler uten konsekvenser bare fordi det skjer på en bane. Derfor tenkte jeg at det riktige å gjøre rett og slett var å prøve dette for retten, ikke bare i NFF-systemet, sier han.

Han er usikker på sjansene for at dette fører til en dom, men mener det likevel er prinsipielt viktig at noen tar stilling til om det skal være forskjell på det man gjør på en fotballbane og det man gjør ellers i samfunnet.

Nettopp fordi han er så erfaren føler han at det ligger et ekstra ansvar på ham for å gjøre dette.

– Det er krevende å skulle anmelde noen. Hvis det som kreves for å rydde opp er at noen går til politiet med dette, så er det nok greit at det er meg, sier Dennis.

Se liste over de ulike volds- og trusselhendelsene NFF har dømt noen for siden 2010:

NFF kan i teorien gi strengere straffer

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, understreker at de i teorien har anledning til å være strengere i straffene sine.

– Det er ingen eksakt grense for våre reaksjonsmuligheter, altså kan vi i prinsippet utestenge for livstid, skriver han til VG i en mail.

Dette har riktignok aldri skjedd, forteller generalsekretæren. Av de 103 straffene VG har gått gjennom tilbake til 2010, er den strengeste på 16 måneder.

På oppfølgingsspørsmål om dette er strengt nok, skriver Bjerketvedt:

– Det er vanskelig å svare på om våre sanksjoner eller reaksjoner er strenge nok eller avskrekkende nok. Men reaksjonene må tilpasses organisasjonens formål og vår rolle. Vi har ikke og skal ikke ha politimyndighet. Alvorlige hendelser bør meldes til politiet og håndteres deretter.

Antall volds- og trusselhendelser i norsk fotball siden 2010

Publisert: 27.09.19 kl. 15:52







Mer om