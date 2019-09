Spurs gikk på smell etter sterkt Olympiakos-comeback

(Olympiakos – Tottenham 2-2) Da Tottenham gikk opp i 2–0 etter en fantastisk suser fra Lucas Moura i første omgang, trodde mange seieren var i boks. Så slo Olympiakos tilbake.

Ti minutter ut i andre omgang var opphentingen komplett. Mathieu Valbuena ble felt i boksen, og dommeren (og VAR-bussen) konkluderte med et korrekt straffespark.

Franskmannen tok straffesparket selv, og sendte ballen til motsatt side for landsmannen Hugo Lloris.

Dermed hadde Olympiakos vendt 2–0 til 2–2, og det med en nordmann som kaptein. Omar Elabdellaoui har figurert som kaptein for det norske landslaget de gangene Stefan Johansen har manglet på banen, og onsdag kveld hadde han den rollen mot Tottenham.

Men det var bortelaget Totteham som kom best ut, for allerede etter halvspilt førsteomgang hektet Yassine Meriah beinet til Harry Kane innenfor sekstenmeteren, og kveldens første straffespark var et faktum.

Målgrossisten Kane var trygg, og sendte London-laget i ledelsen. Kun ti minutter senere smalt det igjen, og denne gangen smalt det skikkelig.

Lucas Moura fant fram kruttet, og klinket til fra distanse. Ballen fortsatte å stige helt til nettet i krysset stoppet ballen. Dermed stod det 2–0, og det så fryktelig mørkt ut for Olympiakos.

Men Elabdellaoui og Olympiakos lot seg ikke skremme av fjorårets Champions League-finalist, og slo kjapt tilbake. Daniel Podence gjorde alt rett da han tok med seg ballen inn i boksen med en god berøring, og satte ballen helt på innsiden av stolperota like før pause.

Håpet var tent, og ti minutter ut fra pause fikk Olympiakos utligningen sin, etter Valbuenas straffe.

MÅL: Mathieu Valbuena feirer scoring, mens Jan Verthongen fortviler i bakgrunnen. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Etter utligningen fortsatte Olympiakos å jage det avgjørende målet, men det var Tottenham som var nærmest scoring. Med kun fire minutter igjen på klokka dro Erik Lamela seg inn fra kanten, og klinket til fra skrått hold. Keeper José Sá fikk bokset unna.

Dermed klarte hverken Olympiakos eller Tottenham å satte scoringen som ville sikret en drømmeåpning på årets Champions League. Kampen endte 2–2, og lagene får ett poeng hver.

