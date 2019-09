TØFF HØST: Både Ranheims Aleksander Foosnæs og Sarpsborg Jonathan Lindseth må kjempe for plassen i år. Foto: Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Gunnhild Toldnes tror Sarpsborg og Ranheim rykker ned

Bare fem poeng skiller de seks nederste lagene. Eurosports Gunnhild Toldnes tror Sarpsborg rykker ned - og får selskap av enten Ranheim eller Mjøndalen. Ranheim risikerer å bli sendt ned av nabo Rosenborg i siste serierunde.

Bunnlagene møter i stor grad hverandre i de åtte siste serierundene - med unntak av Strømsgodset som har bare nabo Mjøndalen igjen av disse seks.

Stabæk, Mjøndalen, Ranheim og Sarpsborg på sin side har alle fire kamper igjen mot de andre bunnlagene.

Strømsgodset er faktisk det eneste laget av disse seks som har topplaget Molde igjen.

– Det ser ut til at vi kan få en helt vanvittig spennende høst i bunnen av tabellen, sier Gunnhild Toldnes.

– Fem poeng skiller Stabæk på 11. plass og Sarpsborg 08 nederst på tabellen, og det sier egentlig alt. Én seier kan endre hele bildet. Det gjør at det er håp for alle bunnlagene.

Men når Toldnes blir bedt om å tippe hvem som hun tror rykker ned, er svaret:

– Jeg sliter med å se at Sarpsborg skal klare å komme seg ut av situasjonen de har havnet i. En positiv opplevelse mot Vålerenga hjemme ble raskt glemt i Skien da Odd satte dem kraftig på plass sist runde.

– De har en tøff kamp i vente mot bunnrival Stabæk, som til tross for tap mot Molde nå sist, har fått litt sving på sakene under Janne Jönsson. I tillegg har sarpingene et tøft kampprogram igjen. Jeg har hele sesongen gått og ventet på at det skal snu for Geir Bakke og gjengen, men nå tror jeg dessverre det ender med OBOS i 2020, sier Gunnhild Toldnes.

Hun er mer usikker på hvem som følger Sarpsborg ned:

– Det andre laget som havner på direkte nedrykk blir enten Ranheim eller Mjøndalen. Tromsø er kjent med å slåss for overlevelse – det er verdifull erfaring. For Strømsgodset og Stabæk er det større grunn til forsiktig optimisme, mener Eurosport-profilen.

Toldnes mener at disse to klubbene har vist «enkelte positive takter».

– Kanskje særlig i Godset, med fire seire på de seks siste, selv om spillet ikke har vært blendende. Hvis jeg må velge, tror jeg den hyggelige gjengen i Ranheimsfjæra må ett hakk ned neste år. Å slippe inn mål på overtid mot Glimt sist ble et tydelig tegn på et lag som sliter forferdelig tungt, og ikke makter å gjøre nok til å sikre tre livsviktige poeng.

– Ranheim har fire kamper mot direkte konkurrenter i bunnen, som er tøft. Det verste scenarioet for Ranheim er om storebror Rosenborg sender dem ned i sesongens aller siste kamp, sier Toldnes, som selv er fra Trondheim.

Nyhetsredaktør Petter Kalnes i Sarpsborg Arbeiderblad er, kanskje ikke overraskende, uenig med Toldnes:

– Jeg tror Sarpsborg 08 klarer seg, men er langt fra sikker. Men jeg tror det de har gjort i løpet av sensommeren gjør at de klarer seg - kanskje gjennom et kval.

– Hva med Geir Bakke?

– Vi mener regimet i Sarpsborg 08 - med Bakke i spissen - er godt nok til å føre klubben gjennom krisen.

Ole Niemann følger Strømsgodset tett for Drammens Tidende. Han sier dette:

– Per nå tror jeg Godset kommer til å klare seg. Hvis de får med seg noe mot Odd og Mjøndalen i de to neste kampene, kan mye være gjort.

– Er det en fordel eller ulempe at de bare møter ett av de andre bunnlagene nå på slutten?

– Det er en ulempe! Godset har både Rosenborg, Brann og Molde igjen. Og ikke minst Kristiansund borte i siste kamp. Men nå har de vunnet tre hjemmekamper på rad, og da er det mulig å vinne både mot Lillestrøm og Brann hjemme. Kanskje kan de tåle å tape både mot Molde og Kristiansund borte?

Rune Robertsen, sportsredaktør i iTromso.no, minner om at TIL var med i nedrykksstriden i 2013, 2015, 2016, 2017 og nå i 2019.

– Simo Valakari klarte å snu skuta så sent som for to år siden. Men nå har de rotet det til fryktelig for seg selv. Det var ikke her TIL skulle lande i år. De skulle bygge seg opp mot jubileumsåret 2020.

– Hva har skjedd?

– Saken er at TIL er veldig gode når de er gode. Derfor har de slått både Rosenborg, Brann og Molde. Men det laveste nivået er veldig lavt. Det er det som kan sende dem ned, sier Robertsen i iTromso.no.

Stabæk - 24 poeng:

Sarpsborg (b).

Viking (h).

Vålerenga (b).

Odd (h).

Ranheim (b).

Lillestrøm (b).

Mjøndalen (h).

Tromsø (b).

Strømsgodset - 22 poeng:

Odd (h).

Mjøndalen (b).

Lillestrøm (h).

Haugesund (b).

Rosenborg (h).

Molde (b).

Brann (h).

Kristiansund (b).

Tromsø - 22 poeng:

Bodø/Glimt (b).

Kristiansund (h).

Viking (b).

Ranheim (h).

Sarpsborg (b).

Vålerenga (h).

Odd (b).

Stabæk (h).

Mjøndalen - 21 poeng:

Viking (b).

Strømsgodset (h).

Bodø/Glimt (b).

Sarpsborg (h).

Odd (b).

Ranheim (h).

Stabæk (b).

Vålerenga (h).

Ranheim - 20 poeng:

Vålerenga (b).

Sarpsborg (h).

Odd (h).

Tromsø (b).

Stabæk (h).

Mjøndalen (b).

Lillestrøm (h).

Rosenborg (b).

Sarpsborg - 19 poeng:

Stabæk (h).

Ranheim (b).

Brann (h).

Mjøndalen (b).

Tromsø (h).

Kristiansund (b).

Haugesund (h).

Lillestrøm(b).

