Norwich sjokkerte City med Tettey tilbake som kaptein

(Norwich-Manchester City 3–2) Et skadeskutt Norwich stelte i stand sesongens største sensasjon. Med Alexander Tettey tilbake som kaptein ble Pep Guardiolas seiersmaskin senket.

For første gang på 19 kamper som City-manager tapte Guardiola for et nyopprykket lag. Norwich-manager Daniel Franke sa fredag at å slå Manchester City var som å klatre opp på Mount Everest uten utstyr.

Men det skjedde. Lag nummer to fra bunnen slo lag nummer to fra toppen. Også Liverpool jubler. Etter 3–1 over Newcastle leder Jürgen Klopps menn leder Premier League med fem poeng.

For Alexander Tettey var kvelden helt spesiell. Nordmannen spilte sin første Premier League kamp fra start på tre år. Etter bare tre minutter på banen tidligere i sesongen leverte han en bunnsolid kamp på defensiv midtbane.

Med kapteinsbindet rundt armen dirigerte han godt og lå som en ekstra sikring foran Norwich gode stopper Ibrahim Amadou.

Amyric Laporte er tilsvarende savnet i City-forsvaret. Nicolás Otamendi gjorde en kjempebrøler da Emiliano Buendi stjal ballen fram ham fem minutter etter pause. Den finske scoringsmaskinen Teemu Pukki var selvsagt på plass, ga City nådestøtet med 3–1-scoringen og satte inn sitt sjette Premier League-mål denne sesongen. Han har fem for Finland i EM-kvaliken også.

Rodrigo skapte ny spenning med scoringen etter 87 minutter. Men Norwich holdt unna.

Norwich la seg defensivt, startet kampen forsiktig, men etter 28 minutter eksploderte det. Tettey kom på en sjelden tur opp mot City-målet og skaffet Norwichs første corner.

Kenny Mc Lean kom inn bak ryggen på Sterling og vant duellen med Rodri på den gode corneren til Buendi. Ballen opp i nettaket. Carrow Road eksploderte.

– Et stort problem for City, kommenterte Gary Neville i TV 2s Premier League-studio. Over halvparten av baklengsmålene til serievinneren kom på faste situasjoner i gullsesongen.

STERKT: Alexander Tettey tilbake med et brrak fra start i Premier League. Foto: Joe Giddens / PA Wire

Og mer var i vente.

Da Nicolas Otamendi var feilplassert og Kyle Walker opphevet offsiden på en Teemu Pukki-kontring åpnet Manchester City-forsvaret helt. Todd Cantwell hadde en enkel jobb med å sette inn 2–0.

Uten skadde Aymeric Laporte fungerte City-forsvaret langt fra perfekt.

Sergio Agüero ga City nytt håp rett før pause. Toppscoreren slapp løs og headet inn sitt syvende mål for sesongen.

