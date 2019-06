TØFF START: Henrik Pedersen opplevde å tape debuten 0–4, men takket både spillerne og publikum for innsatsen etter nederlaget. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Den nye Godset-sjefen etter 0–4: – Klar forbedring

DRAMMEN (VG) Henrik Pedersen gikk på en solid karamell sin debut som Strømsgodset-trener. Men 41-åringen er positiv etter 0–4 for Molde lørdag, glad for at klubbens cupfadese og varsler en tøff uke for Godset-spillerne.

– I forhold til det uttrykket vi har sett tidligere så synes jeg dette var klar forbedring, sier dansken som etter å ha vært seks år i Red Bulls fotballsystem, trente Køge i dansk 1. divisjon og har vært i tysk fotball.

Først som assistent for Union Berlin i 2. Bundesliga. Der ble han sparket sammen med Jens Keller i 2017. I fjor fikk Pedersen sjansen som hovedtrener i Eintracht Braunschweig fra sesongstart på nivå 3, men ble løst fra kontrakten allerede 10. oktober.

Nå er han på plass i Drammen og varsler høytrykksfotball med «gegenpress» og gjenvinninger med klare referanser til det Jürgen Klopp holder på med i Liverpool.

– Vi skal ikke bare løpe litt mer. Vi skal løpe mye mer, sier Pedersen til VG. Molde-tapet fulgte opp onsdagens nederlag for 2. divisjonslaget Fram i NM. Cuptapet ser dansken faktisk positivt på.

– Jeg er glad for at vi er ute av cupen og får en treningsuke nå hvor vi kan få løpt noen meter, sier han og antyder at Strømsgodsets plassering nest sist i eliteserien har «noe med kroppen å gjøre».

– Hvordan virker et slikt tap på ditt humør?

– Over hode ikke. Jeg hater å tape, men dette skal vi lære av. Vi møtte de beste og fikk en realitets-sjekk. Dette var kun en inspirasjon til å bli bedre.

– Vi ser et stort potensial i Henrik. Han passer profilbeskrivelsen og har de egenskapene vi ser etter i en hovedtrener. Henrik er kunnskapsrik, ambisiøs og sulten, og med en tydelig og offensiv spillestil. Han er veldig klar på hvordan han vil ha det og vil umiddelbart ta kommandoen på feltet, sa sportssjef Jostein Flo ved ansettelsen av Pedersen torsdag.

Strømsgodset var fire tap på rad i serie og cup. Nå venter Sarpsborg borte og Stabæk hjemme for Henrik Pedersen.

– Det er noen faser vi blir altfor passive, hvor vi gjerne vil presse, men ser ustrukturerte ut. Spillerne vil mye og løper i press uansett om vi skal det eller ikke. Dermed så det dumt ut noen ganger, forklarer Pedersen.

Men han fortviler altså ikke.

Molde var drepende effektive lørdag kveld. Leke James scoret et imponerende hat trick i løpet av 13 minutter og 45 sekunder. Faktisk satte serielederen inn samtlige av kampens fire sjanser.

– I stedet for å spre seg, samlet guttene seg da. Det er det vi har bruk for nå, fremhever Henrik Pedersen.

– Jeg forteller at vi møtte det beste laget i Norge. I stedet for å tenke på 0–4 så må vi se litt mer nyansert på ting. Det var også mange gode ting i forhold til det vi har trent på. hevder han.

– Det viktigste for meg var uttrykket til spillerne. Det var bra i mange situasjoner, men vi skal bli dyktigere til å forsvare oss. Det var dårlig, slår 41-åringen opprinnelig fra Struer vest på Jylland.

