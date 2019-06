TAKK FOR NÅ! Norges landslagssjef Martin Sjögren og Englands landslagssjef Phil Neville takker hverandre for kampen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sjögren har allerede forlenget med Norge

LE HAVRE (VG) Etter tapet for England bekreftet Martin Sjögren at han og assistent Anders Jacobson allerede har forlenget kontraktene med Norges Fotballforbund.

Tidligere har Norges Fotballforbund kommunisert at svenskene har kontrakt med det norske landslaget ut november og med en opsjon på forlengelse hvis Norge tok seg til OL.

Med det brutale 3–0-tapet for England torsdag kveld, røk også OL-plassen. Men da var kontraktsforlengelsen allerede på plass.

Direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, bekreftet i går kveld overfor Aftenposten at trenerteamet har en kontrakt ut 2020 - etter EM-kvalifiseringen - og at den automatisk forlenges hvis Norge går til EM i England i 2021.

– Siden vi ikke nådde målet om medalje, er partene enige om å snakke sammen etter VM. Det blir en evaluering av mesterskapet og samtaler, men personlig mener jeg Sjögren har gjort en veldig god jobb etter EM, sier Lise Klaveness.

Martin Sjögren ble tatt på sengen da han fikk spørsmål om den nye avtalen med NFF.

- Dette er vanskelig å svare på nå. De opplysningene Lise kommer med, de stemmer, men det er vanskelig for meg å si at jeg har signert når min arbeidsgiver er den som skal gjøre det offisielt, sa Sjögren da han tok den lange turen gjennom pressesonen her på Stade Océane i Le Havre.

For tre dager siden i et intervju med VG ba landslagsspillerne NFF om å sørge for at kontraktene med svenskene ble forlenget.

Norge starter EM -kvalifiseringen borte mot Nord-Irland 30. august. Noen dager senere, 3. september, kommer første anledning til å hevne VM-tapet for England i en privatkamp i Bergen.

