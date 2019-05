KRITISK: Tidligere RBK-spiller Ole Selnæs i aksjon for landslaget mot Slovenia i november. Foto: Bjørn S. Delebekk

Selnæs fyrer løs mot RBK i TV 2-podkast: – Pinlig

Landslagsspiller og tidligere RBK-profil Ole Selnæs (24) er kritisk til situasjonen i hans tidligere klubb. Han mener han kjenner på flauhet over å være trønder for tiden.

Den tidligere Rosenborg-spilleren Ole Selnæs, som nå spiller i Kina, gjestet TV 2s podkast «B-laget», der han blåste ut sin frustrasjon da han fikk spørsmål om han var glad for at han ikke er i Trondheim nå.

– Å herregud, ikke begynn engang. Jeg sa til en kompis tidligere i dag at det er første gang i mitt liv at jeg har kjent på å være litt flau av å være trønder, svarte landslagsspilleren til TV 2.

Det har lugget kraftig for de regjerende mesterne Rosenborg siden den nye treneren Eirik Horneland tok over laget. På ni kamper står klubben med kun to seire.

Og klubben har måttet tåle sterk kritikk blant annet etter 16. mai-tapet på Lerkendal:

Samtidig har klubben det siste året vært preget av bråket rundt sparkingen av Kåre Ingebrigtsen og den påfølgende rettssaken mellom partene. Ingebrigtsen som senere er blitt ekspert for rettighetshaveren til Eliteserien, Eurosport, tok et kraftig oppgjør med sin tidligere klubb på skjermen denne våren og det førte til reaksjoner fra Rosenborg.

Og den seneste tiden har også situasjonen rundt Nicklas Bendtner, som har vært utelatt fra RBK-troppen til de tre siste kampene, fått mye oppmerksomhet

– Det er greit nok å ha en dårlig periode. Det kan alle lag ha. Men det sirkuset som foregår både på, og utenfor banen ikke minst, det er jo helt pinlig spør du meg.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng skriver i en sms til VG at «dette har jeg ingen kommentar til».

Midtbanespilleren Selnæs, som var i Rosenborg fra 2009 til januar 2016, forteller at han følger med på norsk fotball, og da særlig Rosenborg, fra Kina.

– Alle kan ha en dårlig periode på banen, men det er hele totalpakken da, som blir litt skremmende spør du meg.

BEDRE TIDER: Ole Selnæs feirer cupfinaleseieren mot Sarpsborg 08 i 2015, sammen med Pål André Helland Foto: Bjørn S. Delebekk

Roar Strand, den mestvinnende spilleren i Rosenborgs historie, er klar på at han ikke er der Selnæs er i forhold til det å kjenne på flauhet over å være trønder på grunn av situasjonen i RBK.

– Det snakkes nok ganske mye om dette og det er nok tema på frokostkaffen. Men det er nok mange som føler med dem og håper at det skal snu. Men det kommer ikke av seg selv, sier Strand som sier han selv også var med på perioder da RBK-laget slet, men ikke så ille som nå.

Han mener Odd og Molde er for langt foran til å håpe på gullkamp denne sesongen og han har også sett at RBK er et stykke unna spillet som kreves også.

– I forhold til gullet tror jeg det er kjørt. Jeg er spent på hvordan det går mot Brann og taper de den kampen er de veldig langt bak de også. De må bare konsentrere seg om å komme så høyt som mulig, sier Strand.

Publisert: 21.05.19 kl. 17:58 Oppdatert: 21.05.19 kl. 18:11