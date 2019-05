Rasende Tromsø-keeper da seieren glapp

TROMSØ (VG) (Tromsø – Bodø/Glimt 1-2) Han serverte redninger i toppklasse. Men da Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn trodde han hadde avverget enda en stor sjanse mot Bodø/Glimt, ble han straffet av dommer Ola Hobber Nilsen.

Kongshavn kastet seg etter ballen som Philip Zinckernagel hadde i beina. TV-bildene viser at TIL-keeperen ikke traff noen av delene. Men kanskje hindret han løpsbanen til dansken som stupte.

Ola Hobber Nilsen signaliserte straffe. En rasende Kongshavn og oppgitte Tromsø-spillere protesterte. Til liten nytte. Amor Layouni hamret inn utligningen (1–1) etter 69 spilte minutter i «Slaget om Nord-Norge» på Alfheim stadion i kveld.

Og på overtid gikk det fra vondt til verre for Tromsø da Håkon Evjen ble matchvinner for Glimt.

For en gangs skyld ble det akkurat den nabofeiden man hadde ønsket seg med to lag – som gikk for seier – og ikke hadde noen intensjoner om bare ett poeng.

Tromsø i poengnød startet frisk. Og etter ni minutter kom scoringen som åpenbart var helt avgjørende for selvtilliten. Debutanten Sigurd Grønli spilte Marcus Pedersen på høyrekanten. Inne foran mål fant han Juha Pirinen. Finnen bredsidet inn 1–0. Hans første scoring i Eliteserien.

Men Glimt ristet fort av seg sjokket. Fem minutter etterpå fikk de sjanser i fleng. Først var Erlend Reitan gjennom. Gudmund Kongshavn reddet mesterlig. Geir André Herrem fikk sjansen på returen. Nå var Tromsø-keeperen akrobatisk – og avverget igjen – før Håkon Evjen blåste tredje mulighet høyt over.

FINSK SISU: Juha Pirinen jubler for 1–0 til Tromsø. Runar Espejord, Anders Jenssen og Morten Gamst Pedersen løper til for å gratulere. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Glimt hadde grepet på kampen etter de heftige sjansene. Men de klarte ikke å skape de store farlighetene igjen. Det klarte imidlertid hjemmelaget. Det kunne lett stått 2–0 før pause. To ganger fikk Grønli muligheten. Først en avslutning som strøk stolpen. Så et susende langskudd fra drøyt 20 meter. Glimt-keeper Ricardo Friedrich måtte ut i full strekk og vippet ballen over tverrliggeren til corner.

Friedrich var også god da Magnus Andersen banket til fra distanse da hjemmelaget lett kunne økt til 2–0 tidlig i 2. omgang

