NY NEDTUR: Ole Gunnar Solskjær betrakter Manchester Uniteds triste forestilling mot hans tidligere klubb Cardiff. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Solskjær ydmyket av gamleklubben i siste serierunde

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Cardiff City 0–2) Ole Gunnar Solskjær (46) og Manchester United fikk en verst tenkelig avslutning på sesongen i Premier League.

Nå nettopp







Det var lite å spille for på tabellen, men nederlaget på hjemmebane mot gamleklubben Cardiff – som han ledet til nedrykk fra Premier League i 2014 – stikker nok likevel dypt for nordmannen.

Cardiff, som allerede var nedrykksklare, og som tapte hele 1–5 for Manchester United i Solskjærs debut som United-manager, rystet Old Trafford-publikummet takket være to scoringer av Nathaniel Mendez Laing.

Dermed avslutter Solskjær og United sesongen med kun to seirer på de 12 siste kampene. Dette var laget sjette strake kamp uten seier.

Sjetteplassen i Premier League betyr at de må håpe at erkerival Manchester City slår Watford i FA-cupfinalen for å unngå å måtte gå inn i andre kvalifiseringsrunde til Europa League istedenfor å gå rett til gruppespillet.

Se reaksjoner etter gullkampen i VGTVs studio her:

Ole Gunnar Solskjær varslet i kampprogrammet på Old Trafford at det vil bli endringer i troppen i sommer, og at han etterlyser et «skarpere og sultnere» Manchester United-lag til høsten.

«Skarp og sulten» var betegnende ord for den 17 år gamle debutanten Mason Greenwood, tidenes yngste spiller til å starte for klubben i Premier League: Det purunge spissfenomenet var et konstant uromoment for vertene før pause og skapte tre store målsjanser – en heading på keeper, et skudd i stolpen og en avslutning i nettveggen.

les også Solskjær med nådeløs advarsel før sommerferien

Annet enn Greenwood var det lite Old Trafford-publikummet kunne glede seg over i første omgang. I stedet kunne Cardiff-fansen i bortesvingen sende utallige meldinger til sin gamle manager Solskjær, som ledet klubben til nedrykk i 2014.

«You’re just a shit Neil Warnock», sang Cardiff-fansen allerede før det var gått ett minutt.

De brøt ut i full jubel da dommeren pekte på straffemerket etter 21 minutter. Nathaniel Mendez Laing gikk i bakken etter en takling av Diogo Dalot, som etter reprisene så ut til å treffe ballen, og samme mann sendte David De Gea feil vei fra elleve meter og rystet hjemmepublikummet.

les også Slik vil Solskjær handle i sommer: – Å kjempe om tittelen neste sesong vil være mirakuløst

«You’re getting sacked in the morning», sang Cardiff-fansen til Solskjær, som så laget sitt slippe inn mål i sin 15. (!) kamp på rad. Sist United klarte å holde nullen, uansett turnering, var hjemme mot Liverpool den 24. februar (0–0).

Marcus Rashford og Andreas Pereira hadde, i tillegg til Greenwoods sjansebonanza, hver sin mulighet til å score, men United gikk målløse i garderoben til lyden av pipekonsert fra de oppmøtte.

LYSPUNKTET: 17 år gamle Mason Greenwood var god i første omgang. Foto: Martin Rickett / PA Wire

I andre omgang ble det enda verre, til tross for at Solskjær tok et ultraoffensivt grep ved å ta ut midtstopper Phil Jones og sette inn angriperen Anthony Martial.

I stedet var det Cardiffs angripere som strødde enda mer salt i Solskjærs sår.

Scott McTominay, som hadde blitt flyttet ned som midtstopper etter Solskjærs bytte, bommet fullstendig i en duell og slapp fri Josh Murphy i feltet. Han serverte Mendez Laing på åpent mål, og 27-åringen dyttet inn sitt andre mål for kvelden.

Manchester United hadde lite å svare med, og dermed ender klubben hele 32 poeng bak seriemester Manchester City. Det er det lengste de har vært unna tabelltoppen etter endt sesong siden de rykket opp igjen til toppdivisjonen i 1975.

Det er også like mange poeng som det er ned til 18. plass Cardiff.

Publisert: 12.05.19 kl. 17:50