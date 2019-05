PENT MÅL: Sarpsborgs Lars-Jørgen Salvesen overlister Fredrikstad-keeper Håvar Grøntvedt Jenssen til 2–0 i cupkampen onsdag. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Utskjelte Sarpsborg-spisser fant nettmaskene i Fredrikstad

FREDRIKSTAD (VG) (Fredrikstad-Sarpsborg 0–2) Sarpsborg viste hvem som er storebror i Østfold-fotballen. To nye spisser fikk sjansen mot Fredrikstad - og de scoret hvert sitt mål.

Oppdatert nå nettopp







Hverken Steffen Lie Skålevik (26) eller Lars-Jørgen Salvesen (23) fikk starte mot Ranheim sist helg (1–3). Sarpsborg har slitt kraftig foran motstandernes mål til nå i 2019. Drøyt 6000 tilskuere i Fredrikstad fikk se de to spissene score hvert sitt mål foran egne tilhengere i 2. omgang - og sørget for at Sarpsborg er videre i cupen.

På ni seriekamper har Sarpsborg bare syv mål. Endelig fikk de blåkledde en seier, selv om motstanderen spiller to divisjoner lavere: Sarpsborg i Eliteserien og Fredrikstad på nivå tre - med klare planer om å komme seg opp et hakk i løpet av 2019. Men Sarpsborg kom til Fredrikstad-kampen med fire strake ligatap.

les også Fredrikstad-treneren om Sarpsborg: – De plages litt

– Det er artig å vinne i en NM-kamp med en slik atmosfære, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til NRK.

Fredrikstad bet godt fra seg i 1. omgang, og Marius Hagen hadde et par brukbare sjanser for de rødhvite. Sarpsborg burde nok ha ledet, men FFK-keeper Håvar Grøntvedt Jenssen tok det som kom.

– Vi må skru opp mange hakk hvis vi skal avansere, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til NRK i pausen.

STOPP! Kristoffer Zachariassen bruker alle midler for å stoppe Fredrikstads Love Reuterswärd. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

To og et halvt minutt ut i 2.omgang ble det 1–0 til Sarpsborg - etter en flott kombinasjon av Geir Bakkes nye spisspar. Lars-Jørgen Salvesen spilte vakkert igjennom Steffen Lie Skålevik, som gjorde 1–0 alene med keeper.

2–0 sørget Salvesen selv for - og også det målet kom etter fint Sarpsborg-spill og pasning fra Jørgen Strand Larsen, som hadde kommet inn for Skålevik.

Fredrikstad har vunnet bare én gang gang i en offisiell kamp mot den klubben som heter Sarpsborg 08. Den kom 26. september 2011 da FFK vant eliteseriekampen på Sarpsborg stadion 4–1.

Publisert: 22.05.19 kl. 21:50 Oppdatert: 22.05.19 kl. 22:06